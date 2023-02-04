"Цей челендж передбачає дедлайн": як замінити модні інтернетні слівця-запозичення українськими

В українській мові прижилося чимало іншомовних слів. Деякі з них вже стали рідними для солов'їної.

Зокрема, багато запозичень наша мова черпає з англійської. Деякі слова так сильно прижилися у солов'їній, що стали майже незамінними. Однак чи так це, розкаже 24 Канал.

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Як красиво сказати українською

Так, зловживати модними запозиченими словечками не варто. Краще віддати перевагу рідним, українським. Тож у четвертій добірці підкажемо вам українські відповідники поширених англіцизмів.

Скіл

Якщо після прочитання нашої добірки захочете похизуватися новим скілом, краще хизуйтеся навичкою чи умінням.

Тьютор

Для вивчення цих слів вам не потрібний потім буде тьотор – або ж вчитель чи наставник.

Скр иншот, скринкаст

Можете під час навчання навіть зробити скриншот або ж скринкаст, а краще знімок екрану чи зняток або ж відеозапис екрана.

Селфі

А краще – ще й селфі або ж самознимку.

Гаджет

Тільки не видаліть випадково фото зі свого гаджета – тобто пристрою.

Акаунт

Як варіант, можна похизуватися досягненнями зі знайомими. Особливо якщо ви лише недавно зареєстрували свій акаунт – або ж обліковий запис – у популярній соцмережі.

Лайк

Якщо фото сподобається вашим друзям, отримаєте багато лайків – або ж уподобайок.

Челендж

Можете навіть влаштувати челендж – або змагання чи кинути виклик.

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Лайфхак

І навіть якщо треба якось викрутитися із ситуації, у пригоді стануть корисні лайфхаки. Але краще, щоб корисні поради чи хитрість.

Дедлайн

А щоб не забути вивчити ці слова, встановіть відразу дедлайн, тобто кінцевий термін для опанування нового матеріалу.

Так, ви за короткий термін вдосконалили свої мовні скіли. Можливо, для когось ці слова й звучать трохи незвично. Але з часом вони стануть невіддільною частиною української мови. Хоча про українські відповідники теж забувати не варто.