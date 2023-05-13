Могут вызвать дискуссию: какие иноязычные слова лучше заменить украинскими

Полномасштабная война повлекла за собой очередную волну украинизации. Украинский язык стал еще популярнее не только на территории нашего государства, но и за рубежом.

Зато украинцы до сих пор очень часто употребляют в своей речи заимствования. Как их заменить красивыми украинскими соответствиями, расскажет 24 Канал.

Смотрите также Не пренебрегайте – следствие вас удивит: какие иноязычные слова следует заменить украинскими

Как заменить иноязычные слова украинскими

Удельные слова из нашего языка совсем не уступают модному заимствованию. Даже совсем наоборот. Поэтому рекомендуем их использовать чаще.

В пятнадцатой подборке подскажем вам еще десяток красивых украинских слов, которыми вы можете смело заменить иноязычные.

акуратний;

результат;

Со своей стороны советуем вам чаще употреблять удельные слова – там ваша речь станет более опрятным (укр. охайнішою). Следствие (укр. наслідок) вы, поверьте, со временем заметите.

аналіз;

акцент;

Разбор (укр. розбір) своей речи делать не нужно. Просто чаще в ежедневном общении делайте ударение (укр. наголос) на словах родного языка, а не из чужих.

асоціювати;

емоції;

Можете даже связывать (укр. пов'язувати) украинские слова из сильными чувствами, переживаниями (укр. сильними почуттями, переживаннями). Так запомнить даже легче.

дискусія;

деградація;

Также используйте больше украинских слов во время обсуждения (укр. обговорення) разных тем во время общения с друзьями. В противном случае иноязычные слова могут со временем вызвать упадок (укр. занепад) родного языка.

елементарний;

моментальний;

Поверьте: это один из простейших (укр. найпростіших) способов лучше запомнить нужную информацию. Иногда эффект – мгновенный (укр. миттєвий).

рекомендація;

директива;

Это наш вам совет (укр. порада) – и ни в коем случае – нет указание, приказ (укр. вказівка, наказ).

Улучшить свою речь или нет – решаете только вы.