Зато удельные слова совсем не уступают модному заимствованию. Так что 24 Канал подскажет вам, какие украинские слова лучше не игнорировать и какие заимствования следует забыть.

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Как заменить иноязычные слова на украинском

Злоупотреблять иноязычными словами не стоит – даже если они вам кажутся более модными, чем удельные. И в четырнадцатой подборке подскажем вам, какие украинские слова достойны вашего внимания и какие заимствования ими заменить.

ігнорувати;

фоловер;

Прежде всего советуем вам игнорировать чужие слова – или нехтувати (укр.) ими. Даже если вы фолловер – читач – популярных блоггеров, часто употребляющих заимствования.

комфорт;

азарт;

Мы не посягаем на ваш речевой комфорт – зручність, – а только хотим зажечь азарт – запал – к улучшению вашего украинского.

резерв;

дистилювати;

стрес;

Вы, возможно, и не догадываетесь, какой богатый словарный резерв – запас – имеет наш родной язык. А ее дистилляция – очищенння – от чужеземных слов значительного стресса – потрясіння – у вас не будет вызывать.

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концентрація;

претензія;

Вас просим только о концентрации – зосередження – внимания и избегание претензий – нарікання.

нюанси;

результат;

Если вы изучите хотя бы слова из нашей подборки и активно будете их употреблять – результат – наслідок – вас поразит. Ведь речевые нюансы – тонкощі – также важны.

Успехов в улучшении вашего украинского!