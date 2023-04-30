Натомість питомі слова зовсім не поступаються модним запозиченням. Тож 24 Канал підкаже вам, які українські слова краще не ігнорувати і які запозичення варто забути.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Зловживати іншомовними словами не варто – навіть якщо вони вам здаються моднішими, ніж питомі. І у чотирнадцятій добірці підкажемо вам, які українські слова варті вашої уваги та які запозичення ними замінити.

  • ігнорувати;
  • фоловер;

Перш за все радимо вам ігнорувати чужі слова – чи нехтувати ними. Навіть якщо ви є фоловером – читачем – популярних блогерів, які часто вживають запозичення.

  • комфорт;
  • азарт;

Ми не посягаємо на ваш мовленнєвий комфорт – зручність, – а лише хочемо запалити азарт – запал – до покращення вашої української.

  • резерв;
  • дистилювати;
  • стрес;

​Ви, можливо, й не здогадуєтесь, який багатий словниковий резерв – запас – має наша рідна мова. А її дистиляція – очищення – від чужоземних слів значного стресу – потрясіння у вас не викликатиме.

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  • концентрація;
  • претензія;

Вас просимо лише про концентрацію – зосередження – уваги та уникання претензій – нарікання.

  • нюанси;
  • результат;

Якщо вивчите хоча б слова із нашої добірки та активно їх вживатимете – результат – наслідок – вас вразить. Адже мовленнєві нюанси – тонкощі – також важливі.