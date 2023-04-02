Особливо, якщо не помічаєш тих чи інших запозичень у своєму мовленні. Однак це можна зробити – і навіть варто. І у цьому вам допоможе 24 Канал.

Читайте Пропонуємо вам експеримент: які іншомовні слова варто замінити українськими

Як замінити іншомовні слова українськими

Доволі часто ви й не помічаєте, що вживаєте ті чи інші іншомовні слова. Тому ще раз наголосимо: зловживати ними не варто. Краще замінити на питомі українські слова.

В одинадцятій добірці пропонуємо вам парі: замініть окремі популярні запозичені слова українськими протягом найближчих днів.

критерій;

неофіт;

азарт;

прогрес;

Не переживайте: ви в цій царині – не неофіт, чи нововірець. Завжди можна знайти підказку. Та й критерії, або ж мірило вибору слів ви встановлюєте самостійно. І якщо вистачить у вас азарту, тобто запалу – мовленнєвий прогрес, чи поступ буде помітний.

парі;

конкурент;

конфуз;

Якщо не вистачає у вас сили волі – укладіть парі з другом. Тобто побийтесь об заклАд. Або навіть із конкурентом, чи суперником з бізнесу. І ні – конфуз, або ж ніяковість з вами у такому разі не трапиться.

До теми Будете чудовим оратором: як замінити іншомовні слова красивими українськими

інтуїтивно;

імідж;

нереальний;

орфографія;

Іноді вибір того чи іншого слова ви відчуєте інтуїтивно – чи серцем, нутром. Повірте: це не нереальне – чи неземне – завдання. Головне – не забувати і про орфографію, або ж правопис. Не сумнівайтеся: таке вдосконалення мовлення буде красивим доповненням до вашого іміджу – тобто Образу.

Тож бажаємо вам успіху на шляху до вашої красивої та правильної української мови.