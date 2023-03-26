Запозичення можуть псувати мову та згодом перетворити її на суржиковий покруч. 24 Канал допоможе вам цього уникнути.

Читайте Будете чудовим оратором: як замінити іншомовні слова красивими українськими

Як замінити іншомовні слова українськими

Ви можете навіть не помічати, що вживаєте ті чи інші запозичення. Усе тому, що вони здаються вам питомими. Ми ж радимо уважніше придивитися до частовживаних слів. А також використовувати більше слів із рідної мови. Адже даремно можете недооцінювати їхню красу.

У десятій добірці пропонуємо замінити окремі запозичення, які ви можете часто вживати, їхніми українськими відповідниками.

дайджест;

мобілізувати;

експеримент;

У цьому дайджесті, або ж короткому викладі, пропонуємо вам мобілізувати, чи напружити свої сили та згадати якомога більше питомих слів. До речі, слово "мобілізувати" має і "армійське" значення, тож можете його замінити на "призвати" (до армії), якщо того вимагає ситуація. Головне – зважтеся на такий мовний експеримент, чи дослід.

стрес;

нотатка;

Не хвилюйтесь: цей дослід не викличе у вас стресу, чи ж напруги, потрясіння. Для початку зробіть нотатку – або запис.

раціонально;

арбітр;

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Головне робіть це раціонально – або ж доцільно. Ми ж арбітрами, чи суддями у цій ситуації не будемо.

асоціювати;

песимістичний;

Можете навіть асоціювати, чи пов'язувати красиві українські слова з картинками. Головне – відкиньте песимістичний, або ж зневірницький настрій.

амбіція;

констатувати;

премія;

І пам'ятайте: якщо у вас є амбіції – або ж прагнення – зробити своє мовлення більше питомим, згодом зможете констатувати, чи ж стверджувати, що вам це вдалося. І навіть потішити своє самолюбство невеличкою премією – або нагородою – за відмінне володіння рідною мовою.

Сподіваємось, наша добірка вам у цьому допоможе. Бажаємо успіху!