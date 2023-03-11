Все ж чимало іншомовних слів мають красиві українські відповідники. І 24 Канал пропонує вам їх вивчити на заміну популярних чужомовних слів.

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Як замінити популярні іншомовні слова українськими

У восьмій добірці пропонуємо вам добірку запозичень та їхніх українських відповідників, які ви вже зараз можете сміливо застосовувати у своєму мовленні.

При цьому майте на увазі: іншомовні слова весь час поповнюють українську мову та вже стали невід'ємною її частиною. Все ж багато з цих слів можна легко замінити українськими. І не лише можна, а й треба, щоб наша мова не перетворилася на суржиковий покруч.

фон;

раціонально;

Якщо ви вивчите нашу добірку – вважайте, що вирізнятиметесь на фоні – чи на тлі – інших. "Чи раціонально, або ж доцільно це?" – подумаєте ви. "Так", – відповімо ми.

аномалія;

дефект;

Знання і вживання іншомовних слів – це добре і в жодному разі не аномалія – або ж відхилення – чи дефект – або ж вада – вашого мовлення. Навпаки – це перевага і любов до свого.

аргумент;

еквівалент;

До теми Добре замаскувалися – не ігноруйте: як замінити популярні іншомовні слова українськими

Тож просто запам'ятайте ці питомі українські еквіваленти, або відповідники і не вимагайте зайвих агрументів, чи ж доказів.

процент;

консенсус;

Не важливо, на скільки процентів – чи відсотків – ваше мовлення очиститься від запозичень. Головне, аби ви досягли консенсусу – або ж згоди – із собою.

Зверніть увагу! Слово "процент" не є суржиковим та запозиченим з російської мови. Насправді воно походить із латинської мови.

адаптувати;

прогрес;

аплодисменти;

Адаптувати, чи ж пристосувати питомі слова до свого щоденного мовлення зовсім не важко. Якщо ви це зробите – побачите значний мовленнєвий прогрес, або ж поступ.

Якщо ж ви вже почали вживати красиві українські відповідники – усі гучні аплодисменти, чи оплески за невеличке досягнення вам.