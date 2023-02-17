Однак для таких слів можна та іноді варто знайти власне українські відповідники. І у цьому вам допоможе 24 Канал. ​

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Як красиво сказати українською

Іншомовні слова весь час поповнюють українську мову та вже стали невід'ємною частиною її лексики. І хоча деякі слова давно засвоїлись, є багато іншомовних слів, які можна легко замінити українськими відповідниками. І це варто робити, аби наша мова з часом не перетворилася на суржиковий покруч.

У шостій добірці допоможемо вам знайти правильні відповідники популярних запозичень.

актуальний;

аналіз;

дайджест;

Так, у цьому невеликому дайджесті або ж короткому викладі зробимо аналіз чи то пак розбір такої лексики. Адже зараз ця тема стає все більш актуальною – або ж нагальною.

дебати;

еквівалент;

ігнорувати;

ідентичний;

Ви можете влаштувати навіть дебати чи обговорення з цього приводу. Але ігнорувати – або ж нехтувати чи легковажити – власне українські слова не варто. Вони тільки здаються ідентичними – тотожними чи такими ж. Майже кожне запозичення має власне український еквівалент – відповідник.

дискомфорт;

полеміка;

дискусія;

потенційний;

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Тож бачимо на прикладах, що потенційна – можлива – заміна у деяких випадках навіть дуже доречна. Хоча ви все ж маєте право не погоджуватися і влаштувати з цього приводу дискусію – обговорення – або навіть полеміку – суперечку. Але все ж, – дискомфорту або ж незручності такі слова у вас викликати не повинні.

радикальний;

результат;

інвестиція;

Радикально чи то докорінно, рішуче змінювати своє мовлення ми вас не закликаємо. Лише радимо зробити мудру інвестицію або ж внесок у свій словниковий запас. Результат – чи ж наслідок, підсумок – вас вразить.

Тож ж бачимо: хоча іншомовна лексика і збагачує мову, але вживати її потрібно в міру.