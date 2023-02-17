Однак для таких слів можна та іноді варто знайти власне українські відповідники. І у цьому вам допоможе 24 Канал.
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Як красиво сказати українською
Іншомовні слова весь час поповнюють українську мову та вже стали невід'ємною частиною її лексики. І хоча деякі слова давно засвоїлись, є багато іншомовних слів, які можна легко замінити українськими відповідниками. І це варто робити, аби наша мова з часом не перетворилася на суржиковий покруч.
У шостій добірці допоможемо вам знайти правильні відповідники популярних запозичень.
актуальний;
аналіз;
дайджест;
Так, у цьому невеликому дайджесті або ж короткому викладі зробимо аналіз чи то пак розбір такої лексики. Адже зараз ця тема стає все більш актуальною – або ж нагальною.
дебати;
еквівалент;
ігнорувати;
ідентичний;
Ви можете влаштувати навіть дебати чи обговорення з цього приводу. Але ігнорувати – або ж нехтувати чи легковажити – власне українські слова не варто. Вони тільки здаються ідентичними – тотожними чи такими ж. Майже кожне запозичення має власне український еквівалент – відповідник.
дискомфорт;
полеміка;
дискусія;
потенційний;
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радикальний;
результат;
інвестиція;
Радикально чи то докорінно, рішуче змінювати своє мовлення ми вас не закликаємо. Лише радимо зробити мудру інвестицію або ж внесок у свій словниковий запас. Результат – чи ж наслідок, підсумок – вас вразить.