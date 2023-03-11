Все же много иноязычных слов имеют красивые украинские соответствия. И 24 Канал предлагает вам их выучить на смену популярным иноязычным словам.

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Как заменить популярные иноязычные слова украинскими

В восьмой подборке предлагаем вам подборку заимствований и их украинские аналоги, которые вы можете смело применять в своей речи.

При этом учтите: иноязычные слова все время пополняют украинский язык и уже стали неотъемлемой его частью. Все же многие из этих слов можно легко заменить украинскими. И не только можно, но и нужно, чтобы наш язык не превратился в суржиковый покруч.

фон;

раціонально;

Если вы изучите нашу подборку – считайте, что будете отличаться на "фоні" – или на "тлі" – других. "Раціонально" ли, или же доцільно" это?" – подумаете вы. "Да", – ответим мы.

аномалія;

дефект;

Знание и употребление иностранных слов – это хорошо и ни в коем случае не "аномалія" – или же "відхилення" – или "дефект" – или же "вада" – вашей речи. Напротив – это превосходство и любовь к своему.

аргумент;

еквівалент;

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Так что просто запомните эти исконные украинские "еквіваленти", или "відповідники" и не требуйте лишних аргументов, или же "доказів".

процент;

консенсус;

Не важно, на сколько "процентів" – или "відстотків" – ваша речь очистится от заимствований. Главное, чтобы вы достигли "консенсусу" – или же "згоди" – с собой.

Обратите внимание! Слово "процент" не является суржиковым и заимствованным из русского языка. На самом деле оно происходит из латинского языка.

адаптувати;

прогрес;

аплодисменти;

"Адаптувати", или "пристосувати" удельные слова к своей ежедневной речи совсем не трудно. Если вы это сделаете – увидите значительный речевой "прогрес" или же "поступ".

Если вы уже начали употреблять красивые украинские соответствия – все громкие "аплодисменти", или "оплески" за небольшое достижение вам.