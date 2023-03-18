Якщо ви вважаєте, що таким чином здаватиметесь розумнішими – помиляєтесь. Навпаки – така звичка може свідчити про незнання рідної мови. І 24 Канал допоможе поступово її позбутися.
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Як замінити іншомовні слова українськими
Хоча частина іншомовних слів вже доволі міцно вкоренилася в українській мові, все ж мовознавці радять частіше віддавати перевагу словам з рідної мови. Адже українська – досить багата мова і можете похизуватися доволі цікавими питомими словами.
Тож у дев'ятій добірці пропонуємо вам замінити деякі популярні запозичення на їхні українські відповідники. І вживати їх вже сьогодні.
дискусія;
агресивний;
інтелект;
Ми у жодному разі не підбурюємо вас на дискусію, чи то обговорення, і це – не агресивний, чи напасницький напад на ваше мовлення та інтелект – або ж розум.
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шанс;
рекомендувати;
Просто вважаємо, що це для вас наша добірка – чудовий шанс, чи то можливість покращити мову. Тож це лише рекомендація, або ж порада.
ціль;
селекція;
ритуал;
пропорція;
Головне – аби ви поставили собі ціль, чи мету і взялися за селекцію, чи добір слів. При цьому не обов'язково влаштовувати щоденний ритуал, або ж обряд і визначати пропорцію, чи співвідношення запозичень та питомих слів у вашому мовленні.
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приватний;
рафінований;
оратор;
Ми вам лише радимо – а робити ваше мовлення рафінованішим – чи краще очищенішим, витонченішим, вишуканішим, або ж стати чудовим оратором, або ж промовцем – ваша приватна, чи ж особиста справа.