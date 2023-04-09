Навіть попри те, що модні запозичені словечка активно прижилися у вашому мовленні і здаються своїми. Як їх відрізнити і головне – навіщо, розповість 24 Канал.
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Як замінити іншомовні слова українськими
Зловживати іншомовними словами не варто. Адже так згодом українська мова може перетворитися на суржиковий покруч. Тому у дванадцятій добірці пропонуємо запам'ятати окремі питомі слова і замінити ними популярні запозичення.
реставрувати;
періодично;
Радимо вам періодично – раз-у-раз – реставрувати – відновлювати, поновлювати, відроджувати – правильність рідної мови. А також вживати більше питомих слів.
фіксувати;
нюанси;
І попри різні нюанси – тонкощі – фіксувати – закріплювати, карбувати – нововведення у вашому мовленні.
фікція;
резерв;
І це не фікція – вигадка: українська мова має чималий резерв – запас – питомих слів. І цим не варто нехтувати, використовуючи запозичення.
мотив;
регрес;
До теми Укладаємо парі: які іншомовні слова варто "викинути" зі свого мовлення
Для засвоєння цих слів вам потрібний мотив – привід, причина. І у цьому разі пам'ятайте: усе заради того, аби не стався регрес – занепад – солов'їної.
реалізувати;
диференціація;
аплодисменти;
Таку словесну заміну легко реалізувати – здійснити. Просто пам'ятайте про диференціацію – розподіл своїх та чужих слів. І читайте наші добірки. У такому разі з нас – аплодисменти – оплески.