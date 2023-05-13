Можуть спричинити дискусію: які іншомовні слова краще замінити українськими

Повномасштабна війна спричинила чергову хвилю українізації. Українська мова стала ще популярнішою не лише на території нашої держави, а й за кордоном.

Натомість українці й досі дуже часто вживають у своєму мовленні запозичення. Як їх замінити красивими українськими відповідниками, розкаже 24 Канал.

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Як замінити іншомовні слова українськими

Питомі слова з нашої мови зовсім не поступаються модним запозиченням. Навіть дуже навпаки. Тому радимо їх використовувати частіше.

У п'ятнадцятій добірці підкажемо вам ще десяток красивих українських слів, якими ви сміливо можете замінити іншомовні.

акуратний;

результат;

Зі свого боку радимо вам частіше вживати питомі слова – там ваше мовлення стане охайнішим. Наслідок ви, повірте, з часом помітите.

аналіз;

акцент;

Розбір свого мовлення робити не потрібно. Просто частіше у щоденному спілкуванні робіть наголос на словах рідної мови, а не з чужих.

асоціювати;

емоції;

Можете навіть пов'язувати українські слова з сильними почуттями, переживаннями. Так запам'ятати навіть легше.

дискусія;

деградація;

Також використовуйте більше українських слів під час обговорення різних тем під час спілкування з друзями. В іншому разі іншомовні слова можуть з часом спричинити занепад рідної мови.

елементарний;

моментальний;

Повірте: це один із найпростіших способів краще запам'ятати потрібну інформацію. Іноді ефект – миттєвий.

рекомендація;

директива;

Це наша вам порада – і у жодному разі – не вказівка, наказ.

Покращити своє мовлення або ж ні – вирішуєте лише ви.