Натомість українці й досі дуже часто вживають у своєму мовленні запозичення. Як їх замінити красивими українськими відповідниками, розкаже 24 Канал.
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Як замінити іншомовні слова українськими
Питомі слова з нашої мови зовсім не поступаються модним запозиченням. Навіть дуже навпаки. Тому радимо їх використовувати частіше.
У п'ятнадцятій добірці підкажемо вам ще десяток красивих українських слів, якими ви сміливо можете замінити іншомовні.
- акуратний;
- результат;
Зі свого боку радимо вам частіше вживати питомі слова – там ваше мовлення стане охайнішим. Наслідок ви, повірте, з часом помітите.
- аналіз;
- акцент;
Розбір свого мовлення робити не потрібно. Просто частіше у щоденному спілкуванні робіть наголос на словах рідної мови, а не з чужих.
- асоціювати;
- емоції;
Можете навіть пов'язувати українські слова з сильними почуттями, переживаннями. Так запам'ятати навіть легше.
- дискусія;
- деградація;
Також використовуйте більше українських слів під час обговорення різних тем під час спілкування з друзями. В іншому разі іншомовні слова можуть з часом спричинити занепад рідної мови.
- елементарний;
- моментальний;
Повірте: це один із найпростіших способів краще запам'ятати потрібну інформацію. Іноді ефект – миттєвий.
- рекомендація;
- директива;
Це наша вам порада – і у жодному разі – не вказівка, наказ.