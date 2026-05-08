В КНУ Шевченко приняли важное решение по использованию телеграммы

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко снова ввели изменения по использованию телеграмма в вузе. Ранее его запретили.

На этот раз решение о запрете на использование мессенджера во внутренней компьютерной сети решили отменить. Об этом указали в указе университета.

Смотрите также Бугров хочет снова стать ректором КНУ: имеет ли право

Почему разрешили использование телеграмма?

Указ приняли после обращения студпарламента вуза. Запрет на использование телеграмма в КНУ действовал с 11 ноября 2024 года. Его нельзя было использовать не только в учебных корпусах, но и в общежитиях. Приказ ректора с этого времени соответственно утратил силу.

После обращения студентов в вузе приняли во внимание фактическое использование мессенджера как канала оперативной коммуникации между студентами, преподавателями и структурными подразделениями ЗВО.

Это решение призвано обеспечить лучшую коммуникацию в условиях военного положения. Однако в университете должны минимизировать риски утечки информации и тому подобное.

К слову, КНУ имени Шевченко получил нового руководителя: и.о. ректора сейчас Валерий Копейка. Предыдущего ректора Владимира Бугрова уволили. Выборы в вузе состоятся 27 мая 2026 года.

Интересно Ранее 24 Канал рассказывал, кому в Украине запретили пользоваться телеграмом и не заблокируют ли его полностью

Почему запретили телеграмм в вузе?

В ноябре 2024 года в КНУ имени Шевченко запретили пользоваться телеграмом. Тогдашний ректор обязал пользователей перейти на другие платформы, сообщало Суспильное. Решение касалось всех работников вуза.

Накануне в университете проводили опрос о запрете этого мессенджера для в ЗВО.

К слову, вопросы безопасности телеграмму регулярно поднимали в Украине из-за угрозы национальной безопасности.

Смотрите также Валерий Копейка – новый руководитель КНУ: что известно о нем и его команде

Где раньше запретили телеграмм?