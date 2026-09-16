Лишь двое набрали максимальное количество баллов: какие премии получили лучшие участники НМТ-2026

В этом году двое участников национального мультитеста набрали максимальные 800 баллов. Это выпускник Нежинского лицея из Черниговской области Иван Прудько и житель Львова Юрий Гащук.

Первый поступил в Киевскую школу экономики, второй – во Львовскую политехнику. Какие денежные премии получили ребята за максимальный результат на НМТ, читайте далее.

Получил ли премию Иван Прудко

Прудько рассказал "Вестнику Ч", что получил стипендию от городского головы Александра Кодолы и от президента Владимира Зеленского.

От мэра я буду ежемесячно получать четыре тысячи гривен в течение полугода, от президента – 10 тысяч гривен в течение года,

– уточнил он.

К слову, президентскую стипендию могут получать абитуриенты, набравшие не менее 185 баллов по каждому предмету на НМТ и поступившие в украинский колледж или вуз на очную форму обучения.

Выпускник из Черниговской области также рассказал, что два месяца пробыл за границей, нашел работу. Однако решил остаться в Украине.

Иван поступил в KSE на программу "Экономика и большие данные". Учится на государственном финансировании.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Получил ли премию Юрий

Выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук получил премию от города в размере 40 тысяч гривен.

Его результаты также дали ему шанс на получение президентской стипендии. Парень ранее выбрал для поступления Львовскую политехнику. Там он изучает химию.