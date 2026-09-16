Перший вступив у Київську школу економіки, другий – у Львівську політехніку. Які грошові премії отримали хлопці за максимальний результат на НМТ, читайте далі.

Чи отримав премію Іван Прудько

Прудько розповів "Віснику Ч", що отримав стипендію від міського голови Олександра Кодоли та від президента Володимира Зеленського.

Від мера буду щомісяця отримувати чотири тисячі гривень впродовж пів року, від президента — 10 тисяч гривень впродовж року,

– уточнив він.

До слова, президентську стипендію можуть отримувати вступники, які набрали не менше ніж 185 балів з кожного предмета на НМТ та вступили до українського коледжу та вишу на очну форму навчання.

Випускник з Чернігівщини також розповів, що два місяці був за кордоном, знайшов роботу. Однак вирішив залишатися в Україні.

Іван вступив до KSE на програму "Економіка і великі дані". Навчається на бюджеті.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Чи отримав премію Юрій

Випускник львівського ліцею "Гроно" Юрій Гащук отримав премію від міста на суму 40 тисяч гривень.

Його результати також дали йому шанс на отримання президентської стипендії. Хлопець раніше обрав для вступу Львівську політехніку. Там вивчає хімію.