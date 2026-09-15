Набрал 800 баллов: куда поступил один из двух лучших участников НМТ-2026
В этом году двое участников национального мультитеста набрали максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник Нежинского лицея имени Николая Гоголя из Черниговской области Иван Прудько.
Он сдавал вступительные экзамены по украинскому языку, математике, истории Украины и географии. В Киевской школе экономики сообщили 24 Каналу, что парень поступил именно в их вуз.
Куда поступил Иван Прудько
Для получения высшего образования он выбрал столичный вуз. Еще в июле парень признавался, что планирует поступать в KSE (Киевскую школу экономики).
Иван поступил в KSE на программу "Экономика и большие данные". Учится на бюджет,
– сообщили в столичном вузе.
В своем лицее Иван углубленно изучал математику и английский язык.
Интересно: львовянин Юрий Гащук, который также сдал НМТ в 2026 году на максимальные 800 баллов, выбрал для поступления Львовскую политехнику. Там он будет изучать химию.
Как Иван готовился к НМТ
Парень признался, что готовился к тестам в основном самостоятельно, но также занимался с репетиторами. Говорит, что не ожидал такого результата.
НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!
Прудко отметил: несмотря на то, что все, что включено в программу НМТ, преподается в школах, без дополнительной подготовки сдавать тест будет довольно сложно. Ведь, во-первых, все же присутствуют определенные расхождения с программой, во-вторых, материал, который преподается годами, все же требует повторения и систематизации.
Обратите внимание 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.
И добавляет, что в НМТ выносят актуальные темы, которые сейчас постепенно внедряют в образовательную программу.
- Напомним, Киевская школа экономики – частный вуз. Именно это высшее учебное заведение в этом году имеет самый высокий средний конкурсный балл среди зачисленных абитуриентов на бакалавриат.