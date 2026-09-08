В Украине обсуждают двухдневный формат проведения НМТ-2027: какие риски

В Украине обсуждается двухдневная модель проведения национального мультитеста в 2027 году. С технологической и процедурной точки зрения Украинский центр оценки качества образования способен это обеспечить.

Об этом сообщила директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко во время беседы с журналистами, пишет Osvita.ua.

Будет ли НМТ-2027 проходить в течение двух дней

В то же время Вакуленко рассказала о возможных рисках такого формата тестирования.

Директор УЦОЯО отметила, что речь идет, в частности, о проблемах с доездом до экзаменационных центров абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Также она упомянула об участниках НМТ, находящихся за рубежом, для которых двухдневный формат будет сложен как в организационном, так и в финансовом плане.

Если будет принято иное решение на государственном уровне, мы готовы его выполнить,

– подчеркнула Вакуленко.

В то же время она убеждена, что и количество предметов, и содержание оценки соответствуют потребностям Украины и должны оставаться неизменными.

При этом предметы, которые сейчас являются обязательными, по ее словам, и в дальнейшем должны оставаться таковыми, ведь украинский язык и математика проверяют способность человека к обучению в целом, а история Украины формирует мировоззренческие позиции ребенка.

Интересно Ранее 24 Канал пообщался с главой Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.

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