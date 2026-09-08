В Украине обсуждают двухдневный формат проведения НМТ-2027: какие риски
В Украине обсуждается двухдневная модель проведения национального мультитеста в 2027 году. С технологической и процедурной точки зрения Украинский центр оценки качества образования способен это обеспечить.
Об этом сообщила директор УЦОЯО Татьяна Вакуленко во время беседы с журналистами, пишет Osvita.ua.
Будет ли НМТ-2027 проходить в течение двух дней
В то же время Вакуленко рассказала о возможных рисках такого формата тестирования.
Директор УЦОЯО отметила, что речь идет, в частности, о проблемах с доездом до экзаменационных центров абитуриентов с временно оккупированных территорий и территорий, где ведутся активные боевые действия. Также она упомянула об участниках НМТ, находящихся за рубежом, для которых двухдневный формат будет сложен как в организационном, так и в финансовом плане.
Если будет принято иное решение на государственном уровне, мы готовы его выполнить,
– подчеркнула Вакуленко.
В то же время она убеждена, что и количество предметов, и содержание оценки соответствуют потребностям Украины и должны оставаться неизменными.
При этом предметы, которые сейчас являются обязательными, по ее словам, и в дальнейшем должны оставаться таковыми, ведь украинский язык и математика проверяют способность человека к обучению в целом, а история Украины формирует мировоззренческие позиции ребенка.
Интересно Ранее 24 Канал пообщался с главой Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.
Что предлагали ранее
- Ранее народные депутаты предложили изменить формулу НМТ уже в следующем году. В частности, сократить количество предметов до трех.
- Украинцы устроили дискуссию о том, нужно ли убирать математику из списка обязательных предметов.
- Руководитель Украинского центра оценки качества образования Татьяна Вакуленко заявляла, что математика должна оставаться среди обязательных предметов НМТ, поскольку именно результаты этого экзамена, наряду с результатами по украинскому языку, являются лучшими предикторами успеваемости будущих студентов.