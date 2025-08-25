Недавно нардепы согласовали законопроект о профессиональном образовании. Он предусматривает немало изменений в отрасли.

Важной новацией в документе является система оценивания. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение в телеграм-канале главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака.

Как изменят систему оценивания?

Бабак отметил, что раньше учебное заведение само учило и само оценивало.

Теперь будет действовать новый принцип: учат одни – оценивают другие,

– подчеркнул он.

Оценивание, по его словам, будут осуществлять в независимых квалификационных центрах.

Они могут создаваться и самими заведениями, и отдельно работодателями. Но важное правило, если ты учишься в одном заведении, оценивать тебя должен другой,

– добавил Бабак.

По его словам, центры смогут оценивать знания, полученные как в системе формального, так и неформального образования.

То есть вы можете пройти курс хоть на YouTube, овладеть нужными навыками, прийти в квалификационный центр, сдать теоретический и практический экзамен – и получить свидетельство, признанное государством и работодателем. А значит, быстро выйти на рынок труда с подтвержденной квалификацией,

– резюмировал нардеп.