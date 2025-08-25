Укр Рус
25 серпня, 18:23
У галузі профтехосвіти змінять систему оцінювання

Марія Волошин
Основні тези
  • Законопроєкт про професійну освіту передбачає нову систему оцінювання, де заклади освіти навчають, а незалежні кваліфікаційні центри оцінюють.
  • Центри зможуть оцінювати знання, здобуті як у формальній, так і неформальній освіті.

Нещодавно нардепи погодили законопроєкт про професійну освіту. Він передбачає чимало змін у галузі.

Важливою новацією у документі є система оцінювання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення у телеграм-каналі очільника Освітнього комітету Верховної Ради Сергія Бабака.

Як змінять систему оцінювання?

Бабак зауважив, що раніше заклад освіти сам навчав і сам оцінював. 

Тепер діятиме новий принцип: навчають одні – оцінюють інші,
 – наголосив він.

Оцінювання, за його словами, здійснюватимуть у незалежних кваліфікаційних центрах.

Вони можуть створюватися і самими закладами, і окремо роботодавцями. Але важливе правило, якщо ти навчаєшся в одному закладі, оцінювати тебе має інший,
 – додав Бабак.

За його словами, центри зможуть оцінювати знання, здобуті як у системі формальної, так і неформальної освіти.

Тобто ви можете пройти курс хоч на YouTube, опанувати потрібні навички, прийти у кваліфікаційний центр, скласти теоретичний і практичний іспит – і отримати свідоцтво, визнане державою та роботодавцем. А отже, швидко вийти на ринок праці з підтвердженою кваліфікацією, 
– резюмував нардеп.

