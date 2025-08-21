Про це у своєму телеграм-каналі повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає 24 Канал. Законопроєкт підтримали 285 нардепів.
Що зміниться у професійній освіті?
Раніше у Міносвіти повідомляли, що передбачає законопроєкт і яких змін слід очікувати.
Зокрема це:
- Фінансова й кадрова автономія закладів освіти. Так, вони зможуть працювати як некомерційні товариства. Це дасть змогу самостійно управляти коштами. Відтак, заклади освіти будуть отримувати кошти від своїх засновників за послуги з підготовки фахівців, а не за кошторисом. Це має забезпечити ринковий і конкурентний розподіл грошей між закладами.
- Наглядові ради стануть реальним органом управління – як у бізнесі. Члени наглядових рад проводитимуть конкурс на посаду директора закладу, оцінюватимуть його роботу, затверджуватимуть стратегію та фінансовий план. До їх складу увійдуть роботодавці, які співпрацюють із закладом, відтак бізнес отримає реальний вплив.
- Гранти на дуальну освіту. У МОН передбачили новий механізм фінансування дуальної освіти, щоб люди могли отримувати гранти від держави чи місцевої влади на навчання на базі підприємств. Поєднання роботи з навчанням буде можливим з застосуванням спеціального студентського трудового договору.
- Менше бюрократії. Заклади отримають спрощену систему ліцензування, зникне бюрократичний процес атестації закладів профосвіти. Також замість "ПТУ", "ВПУ" та інших застарілих абревіатур залишаться професійні коледжі та навчальні центри. Учні стануть студентами, слухачами або курсантами, а також зможуть мати академічну відпустку.
Що таке Ukraine Facility?
Це програма багаторічної фінансової допомоги Україні від ЄС. Вона передбачає надання 50 мільярдів євро впродовж 2024 – 2027 років. З цієї суми 39 мільярдів євро спрямують у держбюджет для посилення макрофінансової стабільності. Решта – спеціальний інвестиційний інструмент для покриття ризиків у пріоритетних секторах, покриття відсотків за кредитами тощо.
Уряд, своєю чергою, ухвалив план виконання умов для отримання цієї допомоги. Йдеться про європейські підходи до реформи державного управління, боротьби з корупцією та інших реформ.