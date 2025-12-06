Це згідно з дослідженням. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Укрінформ.

Скільки випускників профтехів знаходять роботу?

Посадовець розповів, що дуже великий відсоток людей в професійній освіті кажуть, що вони нею задоволені.

І якби вони обирали знову заклад, куди піти навчатися, то вони б пішли б в той самий заклад або обирали ту саму професію. Таких – більш ніж 80%, що загалом не притаманно системі освіти в Україні,

– зауважив Завгородній.

І додав, що цьогоріч МОН вперше проведе повний моніторинг працевлаштування випускників професійної освіти за методикою, яку раніше застосовували лише для вишів.

Аналізуватимемо всі місця роботи випускників за три роки після завершення навчання: хто з них пішов працювати за спеціальністю, хто продовжив освіту, а хто змінив сферу. Це дозволить отримати максимально точну картину ефективності програм,

– резюмував заступник міністра.

Що зміниться для професійної освіти?

Днями уряд схвалив низку важливих рішень для галузі освіти і науки. Зокрема, у сфері професійної та вищої освіти, повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий.

Так, ухвалили експериментальний проєкт, який дасть змогу зробити управління закладами професійної освіти більш ефективним та гнучким. Зокрема:

заклади освіти, які братимуть участь в експерименті, розпочнуть реорганізацію з бюджетних установ у комунальні некомерційні товариства (КНТ);

коледжі укладатимуть договори зі своїми засновниками та тими, хто формує замовлення на надання освітніх послуг у сфері професійної освіти.

Перші заклади, які долучаться до експерименту, уже у 2026 році працюватимуть у новому статусі КНТ і за новими правилами – на випередження. Інші коледжі приєднаються пізніше.

