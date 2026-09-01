"Известь": знакомое слово из сферы ремонта, но как сказать его на украинском языке

На украинском языке "известь" – это неправильно?

Задумывались ли вы, что даже в повседневных словах скрывается история нашего языка? Одно из таких слов – "известь". Это слово часто звучит в разговорах, но оно не является исконно украинским.

В украинском литературном языке оно называется "вапно". Это название вяжущего вещества, которое получают путем обжига известняка, мела или других карбонатных пород. Его используют, в частности, в строительстве для приготовления растворов, побелки и производства строительных материалов.

Поэтому правильно:

"побілити стіни вапном";

"вапняний розчин";

"гашене вапно";

"негашене вапно".



Сергей Васильковский "Майский день" / Facebook

А вот "известь" – это заимствование из русского языка. Но пришло туда из греческого: от греческого слова ἄσβεστι(ον) – негашеная известь или ἄσβεστος – "негасимый", "неугасимый". И это слово однокоренно со словом "азбест". Слова "известь" и "азбест" этимологически родственны, ведь оба происходят от греческого корня со значением "негасимый / неугасимый".

Откуда происходит слово "вапно"?

Слово "вапно" тоже очень древнее. Оно происходит от праславянского *vapьno, родственного древним славянским названиям – ѵарь "краска" или название извести.

Интересно, что у этого слова есть аналоги во многих славянских языках: украинское "вапно", польское wapno, чешское vápno, словацкое vápno. То есть это не новообразование и не искусственно подобранный аналог, а древнее славянское название.

От "вапно" произошли и другие украинские слова: "вапняк", "вапняний", "вапнувати", "вапнування".

А как сказать о процессе?

Если речь идет о нанесении извести на стены, можно сказать "белить", "белить", а в зависимости от контекста – "вапнувати". Например: "Навесні господарі білили дерева вапном".



Побелка дерева / Facebook

Интересно! Ранее мы писали о том, когда слово "боль" становится женского рода и что оно на самом деле означает. И не связано ли это с известью?

Когда мы говорим "вапно", мы не просто называем материал – мы воссоздаем живую традицию украинского слова. Поэтому стоит отказаться от кальки "известь" и бережно относиться к аутентичности в каждой мелочи.

А что представляете вы, когда слышите слово "вапно": аккуратные белые украинские домики, которые раньше можно было увидеть в каждой деревне, или побеленные весной деревья?