Когда слово "біль" может употребляться в женском роде – об этом рассказываем со ссылкой на объяснение лингвиста и репетитора по языку Оксаны Николаевны.

Смотрите также "Баргароны": забытое название ягоды, которую знают чуть ли не в каждом регионе

Когда "біль" – мужского рода, а когда – женского?

Украинский язык не раз удивляет даже тех, кто считает, что хорошо его знает.

Казалось бы, со словом "біль" все просто: она бывает сильной, острой или невыносимой. Но оказывается, существует еще и "біль", которая не имеет никакого отношения к страданию.

Именно на эту особенность обратила внимание лингвист Оксана Николаевна.

В современном украинском языке слово "біль" в значении физического или душевного страдания, и все старшеклассники знают, что это слово – мужского рода.

сильний біль;

гострий біль;

відчувати біль.

В словарях вы найдете и другое, менее известное значение этого слова:

ярко-белый цвет, белизна. белая краска, белила, которыми когда-то белили стены, печи или полотна; белые нитки, белая пряжа.

Когда-то "біллю" называли не только белую краску, но и порошкообразное вещество для отбеливания. Сегодня это значение почти вышло из употребления, уступив место словам "белила" и "краска".

Когда "біль" женского рода: смотрите видео

Именно это значение зафиксировано в академическом "Словаре украинского языка", хотя сегодня оно относится к устаревшей лексике, но можно встретить в литературе:

На рушники та на хустки білять біль дівчата (Пантелеймон Куліш);

Вона [Лукія] була як біль біла, очі мов у божевільної (Борис Грінченко).

В этом случае слово имеет женский род: стіни побілили біллю или до фарби додали біль.

Каково происхождение слова "біль"?

Оба слова имеют общее праславянское происхождение, но развивались по-разному.

"Біль" в значении страдания происходит от древнеславянского слова, связанного с глаголом "боліти".

А вот "біль" – как и "белила" – родственно словам "белый", "белить", "белило". Это слово совсем другого происхождения, хотя сегодня они звучат одинаково.

Интересно! Украинский язык не ограничивается цветами радуги. Есть и такие названия цветов, которые мы сегодня употребляем крайне редко – блаватний, багряний, пурпуровий, цинамоновий и другие.

Такие слова называют омонимами – они одинаково звучат, но имеют разное происхождение и разные значения.

Язык меняется, но старые значения слов не исчезают бесследно. Они остаются в словарях и произведениях древних писателей, напоминая о том, насколько богат и неожидан для себя украинский язык.