О типичной ошибке, которую можно услышать даже в современных песнях – неправильный род слова "боль", рассказываем со ссылкой на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.
Какого же рода слово "боль"?
Это слово мы можем говорить и слышать чуть ли не ежедневно, но рассказывая часто слышим и даже сами допускаем ошибки. В чем причина, что в таком простом слове немало украинцев допускают грубую ошибку.
Вспомните цитаты из двух известных песен:
"Ця біль мине!
Думки я словами відганяю,
Ця біль мине!" (Люблю тебя. Сергей Заболотный)
"Моя любов чорна біль
І гірка наче токсичний полин" (Дым. Время и Стекло)
Заметили ошибку? Речь идет о слове "боль", которое очень часто ошибочно считают и употребляют как существительное женского рода: "сильная боль", "острая боль".
Частая ошибка в слове: смотрите видео
Слово "біль" относится к мужскому роду, хотя его форма может сбивать с толку, ведь заканчивается на мягкий согласный, как многие существительные женского рода. Однако в украинском языке род не определяется только окончанием – он является словарной нормой, которую нужно запоминать. Это подтверждают словари и грамматические классификации.
У "Словаре украинского языка" объясняется: боль, (мужской род) – "ощущение физического или эмоционального страдания".
Лингвисты объясняют: "боль" входит в мягкую группу мужского рода II склонения, потому что имеет основу на мягкий согласный (-ль) и склоняется как край – края, учитель – учителя. Поэтому: боль – боли – болью – в боли в боли и тому подобное.
Правописание 2019 года не меняет рода этого слова – оно остается мужского рода.
А чтобы вам легче было запомнить учтите один момент – немало болезней в украинском языке мужского рода – насморк, корь, боль, кашель.
Как запомнить род слова "боль": смотрите видео
- Біль без язика, але каже, де болить (прислів’я).
- Він аж застогнав від болю (Марко Вовчок).
- З болем у серці згадала Леся Українка долю України.
В украинском языке хватает бессуффиксальных существительных мужского мягкой группы второго склонения:
- праславянских: вугіль, день, джміль, король, край, окунь не факт, что бессуффиксальное, возможно, от *oko или *ak, но сейчас не воспринимается как суффикс, тать устаревшее, хміль, я́тіль диалектное;
- более позднего образования: білль, водеві́ль, вухна́ль, кіль, кріль, курку́ль, паро́ль, цо́коль, чай.
Итак, норматив не оставляет сомнений: "боль" – это "он", а не "она".
Кстати! Согласование с прилагательными и глаголами – самый простой способ проверить себя:
если вы говорите "эта боль не проходит", то и прилагательное должно быть мужского рода – сильная, тупая, хроническая.
Итак, слово "боль" – мужского рода, хотя интуитивно оно может казаться женским из-за окончания на мягкий согласный. Это пример того, как история слова и грамматические традиции определяют его род, а не только внешняя форма. И правильное употребление этого слова – признак языковой внимательности и уважения к норме.