О типичной ошибке, которую можно услышать даже в современных песнях – неправильный род слова "боль", рассказываем со ссылкой на учительницу украинского языка Светлану Чернышеву.

Смотрите также Эта птичка называется не "цапля": на украинском происхождение названия другое

Какого же рода слово "боль"?

Это слово мы можем говорить и слышать чуть ли не ежедневно, но рассказывая часто слышим и даже сами допускаем ошибки. В чем причина, что в таком простом слове немало украинцев допускают грубую ошибку.

Вспомните цитаты из двух известных песен:

"Ця біль мине!

Думки я словами відганяю,

Ця біль мине!" (Люблю тебя. Сергей Заболотный)

"Моя любов чорна біль

І гірка наче токсичний полин" (Дым. Время и Стекло)

Заметили ошибку? Речь идет о слове "боль", которое очень часто ошибочно считают и употребляют как существительное женского рода: "сильная боль", "острая боль".

Слово "біль" относится к мужскому роду, хотя его форма может сбивать с толку, ведь заканчивается на мягкий согласный, как многие существительные женского рода. Однако в украинском языке род не определяется только окончанием – он является словарной нормой, которую нужно запоминать. Это подтверждают словари и грамматические классификации.

У "Словаре украинского языка" объясняется: боль, (мужской род) – "ощущение физического или эмоционального страдания".

Лингвисты объясняют: "боль" входит в мягкую группу мужского рода II склонения, потому что имеет основу на мягкий согласный (-ль) и склоняется как край – края, учитель – учителя. Поэтому: боль – боли – болью – в боли в боли и тому подобное.

Правописание 2019 года не меняет рода этого слова – оно остается мужского рода.

А чтобы вам легче было запомнить учтите один момент – немало болезней в украинском языке мужского рода – насморк, корь, боль, кашель.

Біль без язика, але каже, де болить (прислів’я).

Він аж застогнав від болю (Марко Вовчок).

З болем у серці згадала Леся Українка долю України.

В украинском языке хватает бессуффиксальных существительных мужского мягкой группы второго склонения:

праславянских: вугіль , день , джміль , король , край , окунь не факт, что бессуффиксальное, возможно, от *oko или *ak , но сейчас не воспринимается как суффикс, тать устаревшее, хміль , я́тіль диалектное;

, , , , , не факт, что бессуффиксальное, возможно, от или , но сейчас не воспринимается как суффикс, устаревшее, , диалектное; более позднего образования: білль, водеві́ль, вухна́ль, кіль, кріль, курку́ль, паро́ль, цо́коль, чай.

Итак, норматив не оставляет сомнений: "боль" – это "он", а не "она".

Кстати! Согласование с прилагательными и глаголами – самый простой способ проверить себя:

если вы говорите "эта боль не проходит", то и прилагательное должно быть мужского рода – сильная, тупая, хроническая.

Итак, слово "боль" – мужского рода, хотя интуитивно оно может казаться женским из-за окончания на мягкий согласный. Это пример того, как история слова и грамматические традиции определяют его род, а не только внешняя форма. И правильное употребление этого слова – признак языковой внимательности и уважения к норме.