В украинском языке осталось еще немало калек из русского языка. Случается, что мы к ним уже так привыкли, что не замечаем.

Почему привычная конструкция "в якості" является языковой ошибкой в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Мова – ДНК нації".

Какая ошибка спряталась "в якості"?

Довольно часто еще можем встретить ошибку "в якості". Фраза "в якості" – калька с русского "в качестве", которая часто встречается в речи, но противоречит нормам украинской синтаксической системы. Как и предлог "по-".

Что не так с "в якості"? В украинском языке существительное "якість" не употребляется в значении роли, функции или статуса. Оно означает характеристику, свойство, а не назначение.

В отличие от украинского в русском языке слово "качество" обозначает и свойство, и роль – "использовать что-то в качестве чего-то".

Лучшим вариантом будет: як (хто, що); за, для, у ролі (кого, чого); ; или конструкция с творительным падежом.

Бути за друга

Використати для перекусів.

Поэтому если вы где-то прочитали или услышали, что кого-то пригласили "в качестве" – эксперта, советника, друга, учителя, руководителя, то это – ошибка. На украинском мы заменяем на "як" – як эксперта / друга / советника – "Це був мій перший робочий день як учителя".

Не "в якості", а – "як" / ukr-mova.in.ua

Кроме того, в официально деловом общении можно сказать: в роли, в функции, в ранге.

Он очень искусен в роли комментатора.

Учтите, что следующие русские фразы можно перевести на украинский следующим образом:

Он выступает в неизвестном качестве – "як незнамо хто?"

В каком качестве ты будешь выступать? – "в якій ролі?" / "в якій функції?" / "в якій іпостасі?".

Впрочем, как объясняет ресурс "Горох", конструкция "в якості" будет употреблена правильно, если мы рассказываем о характеристике чего-то – товара, изделия, услуги – "У якості її виробів я впевнена".

Очищаем свою речь от калек и говорим на украинском!