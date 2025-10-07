Слово, которое не играет своей роли: почему "в якості" языковая ошибка
- Конструкция "в качестве" является калькой из русского языка и не соответствует нормам украинской синтаксической системы.
- Правильнее использовать "как", "в роли", "для" или творительный падеж вместо "в качестве" в украинском языке.
В украинском языке осталось еще немало калек из русского языка. Случается, что мы к ним уже так привыкли, что не замечаем.
Почему привычная конструкция "в якості" является языковой ошибкой в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на ресурс "Мова – ДНК нації".
Какая ошибка спряталась "в якості"?
Довольно часто еще можем встретить ошибку "в якості". Фраза "в якості" – калька с русского "в качестве", которая часто встречается в речи, но противоречит нормам украинской синтаксической системы. Как и предлог "по-".
Что не так с "в якості"? В украинском языке существительное "якість" не употребляется в значении роли, функции или статуса. Оно означает характеристику, свойство, а не назначение.
В отличие от украинского в русском языке слово "качество" обозначает и свойство, и роль – "использовать что-то в качестве чего-то".
Лучшим вариантом будет: як (хто, що); за, для, у ролі (кого, чого); ; или конструкция с творительным падежом.
- Бути за друга
- Використати для перекусів.
Поэтому если вы где-то прочитали или услышали, что кого-то пригласили "в качестве" – эксперта, советника, друга, учителя, руководителя, то это – ошибка. На украинском мы заменяем на "як" – як эксперта / друга / советника – "Це був мій перший робочий день як учителя".
Не "в якості", а – "як" / ukr-mova.in.ua
Кроме того, в официально деловом общении можно сказать: в роли, в функции, в ранге.
- Он очень искусен в роли комментатора.
Учтите, что следующие русские фразы можно перевести на украинский следующим образом:
- Он выступает в неизвестном качестве – "як незнамо хто?"
- В каком качестве ты будешь выступать? – "в якій ролі?" / "в якій функції?" / "в якій іпостасі?".
Впрочем, как объясняет ресурс "Горох", конструкция "в якості" будет употреблена правильно, если мы рассказываем о характеристике чего-то – товара, изделия, услуги – "У якості її виробів я впевнена".
Очищаем свою речь от калек и говорим на украинском!