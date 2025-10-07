Укр Рус
7 жовтня, 19:41
2

Слово, що не грає своєї ролі: чому "у якості" мовна помилка

Олеся Кух
Основні тези
  • Конструкція "у якості" є калькою з російської мови і не відповідає нормам української синтаксичної системи.
  • Правильніше використовувати "як", "у ролі", "для" або орудний відмінок замість "у якості" в українській мові.

В українській мові залишилося ще чимало кальок з російської мови. Трапляється, що ми до них уже так звикли, що не помічаємо.

Чому звична конструкція "у якості" є мовною помилкою в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на ресурс "Мова – ДНК нації".

Яка помилка заховалася "у якості"?

Досить часто ще можемо зустріти помилку "у якості". Фраза "у якості"калька з російського "в качестве", яка часто трапляється в мовленні, але суперечить нормам української синтаксичної системи. Як і прийменник "по-".

Що не так із "у якості"? В українській мові іменник "якість" не вживається в значенні ролі, функції чи статусу. Він означає характеристику, властивість, а не призначення.

На відміну від української в російській мові слово "качество" позначає і властивість, і роль – "использовать что-то в качестве чего-то".

Кращим варіантом буде: як (хто, що); за, для, у ролі  (кого, чого); або конструкція з орудним відмінком.

  • Бути за друга
  • Використати для перекусів

Тому якщо ви десь прочитали чи почули, що когось запросили "у якості" – експерта, радника, друга, учителя, керівника, то це – помилка. Українською ми замінуємо на "як" – як експерта / друга / радника – "Це був мій перший робочий день як учителя".

Не "у якості", а – "як" / ukr-mova.in.ua

Крім того, в офіційно-діловому спілкуванні можна сказати: у ролі, у функції, у ранзі.

  • Він дуже вправний у ролі коментатора.

Врахуйте, що наступні російські фрази можна перекласти українською наступним чином:

  • Он выступает в неизвестном качестве – "як незнамо хто?"
  • В каком качестве ты будешь выступать? – "в якій ролі?" / "в якій функції?" / "в якій іпостасі?".

Втім, як пояснює ресурс "Горох", конструкція "у якості" буде вжита правильно, якщо ми розповідаємо про характеристику чогось – товару, виробу, послуги – "У якості її виробів я впевнена".

Очищуємо своє мовлення від кальок і говорімо українською!