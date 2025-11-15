  • И только 18% столичных школьников отметили, что говорят исключительно на украинском языке, рассказал заместитель руководителя Секретариата Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.
  • Он представил результаты опроса, который провели Государственная служба качества образования и языковой омбудсмен.