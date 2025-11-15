Учитель украинского языка и литературы, победитель премии Global Teacher Prize Ukraine 2021 года Артур Пройдаков предложил на базе школ Киева организовать занятия по украинскому языку для родителей. Он надеется, что это поможет им увереннее переходить на украинский язык.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение учителя в фейсбуке. К этому его побудили, в частности, результаты исследования языковой ситуации в школах украинской столицы.

Как поощрить родителей переходить на украинский?

Пройдаков говорит: нет единого рецепта по улучшению языковой ситуации в школах Киева.

Относительно санкций и штрафов, это отдельный непростой разговор. Я уверен, что этот вопрос должен быть приоритетным для руководителей учебных заведений, учителей и родительского сообщества. Если где-то на каком-то уровне кто-то выпадает, то результатов не будет,

– уверен он.

Учитель при этом предложил на базе школ проводить занятия по украинскому языку для родителей. На них проговаривать причины перехода на украинский язык, объяснять особенности украинского языка, практиковать правила, где можно не бояться ошибок.

Я имею разработанные занятия, имею презентации и онлайн-викторины для интерактивного процесса обучения. Они не являются совершенными, однако апробированы на уроках. Готов материалами поделиться бесплатно,

– говорит Пройдаков.

Он также оставил ссылку на регистрацию на занятия. Могут приходить киевляне и гости столицы.

Какова языковая ситуация в школах Украины?

В Киеве почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82%.