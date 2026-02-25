Запретят ли русский язык в школах: в МОН назвали неожиданный эффект

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева рассказала, можно ли и стоит ли полностью запретить общение на русском языке в школах. При этом уточнила, какой неожиданный эффект может иметь такое решение.

Чиновница говорит, что мы увидим обратный результат. Об этом Кузьмичева рассказала в интервью УП.

Стоит ли запретить общение на русском в школах?

По словам чиновницы, обратным эффектом может быть желание снова поднять вопрос об "отстаивании права" на использование русского языка.

Не можем с одной стороны говорить об отходе от авторитарности и тоталитаризма и пропагандировать демократические ценности, а с другой – контролировать каждое слово. Речь идет о том, чтобы определенные законодательством нормы заработали,

– уточнила она.

По ее словам, только контроль и санкции не сработают. Нужны другие инструменты.

Украинский язык должен быть безоговорочным языком образовательного процесса и школьной среды. Это вопрос не только образования, но и государственности и безопасности. В то же время если мы подходим к языковой политике исключительно через тотальные запреты, не учитывая исторические обстоятельства и десятилетия системной русификации, мы рискуем получить обратный эффект,

– считает заместитель министра.

И добавляет, что надо не создавать новые линии раскола, а последовательно и уверенно укреплять позиции украинского языка как единственного языка образования, поддерживая детей в переходе на него.

Школа должна быть пространством украинского языка через осознание, поддержку и четкие правила для детей, и государственная стратегия должна быть направлена на утверждение украинского как естественной и комфортной среды для жизни, развития и общения нового поколения,

– отметила Кузьмичева.

Отметим, что в Киеве почти четверть (24%) учителей общаются во время уроков на русском, еще 40% – во время перерывов. Относительно учеников – общаются на негосударственном языке на уроках 66%, на переменах – 82%. Такие результаты опроса представили в Секретариате Уполномоченного по защите государственного языка Сергей Сиротенко.

Что говорят о запрете русского языка в школах?