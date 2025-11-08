Как ученику зайти в электронный дневник: что нужно знать, чтобы пользоваться свободно

Значительная часть украинских школ перешли на ведение электронных журналов и дневников. Что упрощает доступ к расписанию, заданиям и оценкам своих детей-школьников родителям.

Как пользоваться дневником на портале "Новые знания", рассказывает 24 Канал, ссылаясь на портал nz.ua.

Как увидеть электронный дневник?

В Украине ативно развивается цифровизация образования, в частности ведение журналов и дневников электронно.

Как свидетельствуют данные портала "Освитория", этой возможностью воспользовались уже 46% украинских школ. Это новые данные мониторинга Государственной службы качества образования. Лидерами внедрения инновации является Киев, Одесская, Запорожская и Черновицкая области. Меньше всего е-журналами пользуются в Хмельницкой и Тернопольской областях.

Существует три топ-платформы, которые используют школы:

публичный сайт "Новые знания" (55%),

сервис "Моя школа" (6%)

"НИТ: Обучение и технологии" (5%).

Самый популярный портал "Новые знания" предлагает пошаговую инструкцию по использованию возможностей платформы. Возможности портала позволяют просматривать личный дневник и расписание занятий, получать последние школьные новости, общаться с учителями и другими родителями и учениками школы.

Чтобы просматривать дневник, следует, прежде всего, получить доступ и вход на портал https://nz.ua/. Для получения персональных логина и пароля для входа обратитесь к классному руководителю. Получив персональные логин и пароль, введите их на главной странице портала в блоке "Вход на сайт" или "Войти в кабинет". Его автоматически можно сохранить на своих личных устройствах.

В главном меню выберите раздел "Дневник". Вам высветится расписание текущей недели. Впрочем, благодаря кнопкам справа/слева, можно переключаться между неделями.

Вы увидите названия предметов, темы, домашнее задание и оценку, а также отметку об отсутствии на уроке и причину. Если Вы видите возле оценки отметку со стрелочкой, наведите на нее мышку. Отобразится персональный комментарий от учителя, например – "повторить предыдущую тему".

Обратите внимание! Если учитель ошибочно выставил оценку, а потом ее исправил, ученик это увидит на странице "Новости".

Пользователи могут выбирать и вид журнала. Например в виде журнала, для более удобного просмотра оценок. Оценки в электронном дневнике ученика видят как ученик, так и родители.

Доступ для внесения комментариев и дополнений имеет староста класса. Он может ввести в дневнике домашнее задание или комментарий к уроку, уточнить аудиторию, особое задание от учителя. При необходимости учитель может удалять или редактировать такие записи.

Как пользоваться дневником: смотрите видео

Важно! Пользование порталом обеспечивает конфиденциальность. Родители могут видеть только те оценки, которые получил их ребенок.