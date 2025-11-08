Как ученику зайти в электронный дневник: что нужно знать, чтобы пользоваться свободно
- В Украине 46% школ используют электронные журналы, больше всего в Киеве, Одесской, Запорожской и Черновицкой областях.
- Для доступа к электронному дневнику на портале "Новые знания" нужно получить логин и пароль от классного руководителя и войти на сайт.
Значительная часть украинских школ перешли на ведение электронных журналов и дневников. Что упрощает доступ к расписанию, заданиям и оценкам своих детей-школьников родителям.
Как пользоваться дневником на портале "Новые знания"
Как увидеть электронный дневник?
В Украине ативно развивается цифровизация образования, в частности ведение журналов и дневников электронно.
Как свидетельствуют данные портала "Освитория", этой возможностью воспользовались уже 46% украинских школ. Это новые данные мониторинга Государственной службы качества образования. Лидерами внедрения инновации является Киев, Одесская, Запорожская и Черновицкая области. Меньше всего е-журналами пользуются в Хмельницкой и Тернопольской областях.
Существует три топ-платформы, которые используют школы:
- публичный сайт "Новые знания" (55%),
- сервис "Моя школа" (6%)
- "НИТ: Обучение и технологии" (5%).
Самый популярный портал "Новые знания" предлагает пошаговую инструкцию по использованию возможностей платформы. Возможности портала позволяют просматривать личный дневник и расписание занятий, получать последние школьные новости, общаться с учителями и другими родителями и учениками школы.
Чтобы просматривать дневник, следует, прежде всего, получить доступ и вход на портал https://nz.ua/. Для получения персональных логина и пароля для входа обратитесь к классному руководителю. Получив персональные логин и пароль, введите их на главной странице портала в блоке "Вход на сайт" или "Войти в кабинет". Его автоматически можно сохранить на своих личных устройствах.
В главном меню выберите раздел "Дневник". Вам высветится расписание текущей недели. Впрочем, благодаря кнопкам справа/слева, можно переключаться между неделями.
Вы увидите названия предметов, темы, домашнее задание и оценку, а также отметку об отсутствии на уроке и причину. Если Вы видите возле оценки отметку со стрелочкой, наведите на нее мышку. Отобразится персональный комментарий от учителя, например – "повторить предыдущую тему".
Обратите внимание! Если учитель ошибочно выставил оценку, а потом ее исправил, ученик это увидит на странице "Новости".
Пользователи могут выбирать и вид журнала. Например в виде журнала, для более удобного просмотра оценок. Оценки в электронном дневнике ученика видят как ученик, так и родители.
Доступ для внесения комментариев и дополнений имеет староста класса. Он может ввести в дневнике домашнее задание или комментарий к уроку, уточнить аудиторию, особое задание от учителя. При необходимости учитель может удалять или редактировать такие записи.
Важно! Пользование порталом обеспечивает конфиденциальность. Родители могут видеть только те оценки, которые получил их ребенок.
Также в дневнике есть функционал "Документы", который содержит:
- версия журнала для печати
- табель
- выписка оценок
- учет посещения учебных занятий.
"Версия журнала для печати" предложит сохранить PDF-файл с текущей недели со всеми отметками которые есть на эту неделю.
"Табель" откроет новую страницу с отображением табеля со всеми предметами, которые преподаются и оценками, что уже выставлены.
"Выписка оценок" откроет страницу с оценками с примечанием типа урока за нужный диапазон дат.
"Учет посещения учебных занятий" откроет новую страницу с отображением всех пропусков занятий за выбранный месяц или семестр.
Для удобства пользования есть возможность вынести себе, как отдельную пиктограмму, дневник на рабочий стол компьютера, планшета или телефона. Название для нее вы можете выбрать сами.
Благодаря этому дневнику уже не будет возможности объяснить отсутствие выполненного домашнего задания причиной – "я не записал" или скрыть от родителей свое отсутствие на уроке.
Ранее 24 Канал рассказывал, как пользоваться возможностями "Единой школы" ученику.