Як учню зайти в електронний щоденник: що потрібно знати, щоб користуватися вільно

Значна частина українських шкіл перейшли на ведення електронних журналів та щоденників. Що спрощує доступ до розкладу, завдать та оцінок своїх дітей-школярів батькам.

Як користуватися щоденником на порталі "Нові знання", розповідає 24 Канал, посилаючись на портал nz.ua.

Як побачити електронний щоденник?

В Україні ативно розвивається цифровізація освіти, зокрема ведення журналів та щоденників електронно.

Як свідчать дані поратлу "Освіторія", цією можливістю скористалися вже 46% українських шкіл. Це нові дані моніторингу Державної служби якості освіти. Лідерами впровадження інновації є Київ, Одеська, Запорізька та Чернівецька області. Найменше е-журналами користуються в Хмельницькій і Тернопільській областях.

Існує три топ-платформи, які використовують школи:

публічний сайт "Нові знання" (55%),

сервіс "Моя школа" (6%)

"НІТ: Навчання і технології" (5%).

Найпопулярніший портал "Нові знання" пропонує покрокову інструкцію з використання можливостей платформи. Можливості порталу дають змогу переглядати особистий щоденних і розклад занять, отримувати останні шкільні новини, спілкуватися з вчителями та іншими батьками і учнями школи.

Щоб переглядати щоденник, слід, перш за все, отримати доступ та вхід на портал https://nz.ua/. Для отримання персональних логіну і паролю для входу зверніться до класного керівника. Отримавши персональні логін та пароль, введіть їх на головній сторінці порталу у блоці "Вхід на сайт" чи "Увійти до кабінету". Його автоматично можна зберегти на своїх особистих пристроях.

В головному меню оберіть розділ "Щоденник". Вам висвітиться розклад поточного тижня. Втім, завдяки кнопкам праворуч/ліворуч, можна перемикатись між тижнями.

Ви побачите назви предметів, теми, домашнє завдання та оцінку, а також відмітку про відсутність на уроці та причину. Якщо Ви бачите біля оцінки позначку зі стрілочкою, наведіть на неї мишку. Відобразиться персональний коментар від учителя, наприклад – "повторити попередню тему".

Зверніть увагу! Якщо вчитель помилково виставив оцінку, а потім її виправив, учень це побачить на сторінці "Новини".

Користувачі можуть обирати і вигляд журналу. Наприклад у вигляді журналу, для зручнішого перегляду оцінок. Оцінки в електронному щоденнику учня бачать як учень, так і батьки.

Доступ для внесення коментарів та доповнень має староста класу. Він може ввести в щоденнику домашнє завдання або коментар до уроку, уточнити аудиторію, особливе завдання від вчителя. За потреби вчитель може видаляти чи редагувати такі записи.

Як користуватися щоденником: дивіться відео

Важливо! Користування порталом забезпечує конфіденційність. Батьки можуть бачити лише ті оцінки, які отримала їхня дитина.