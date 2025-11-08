Як учню зайти в електронний щоденник: що потрібно знати, щоб користуватися вільно
- В Україні 46% шкіл використовують електронні журнали, найбільше в Києві, Одеській, Запорізькій та Чернівецькій областях.
- Для доступу до електронного щоденника на порталі "Нові знання" потрібно отримати логін і пароль від класного керівника та увійти на сайт.
Значна частина українських шкіл перейшли на ведення електронних журналів та щоденників. Що спрощує доступ до розкладу, завдать та оцінок своїх дітей-школярів батькам.
Як користуватися щоденником на порталі "Нові знання", розповідає 24 Канал, посилаючись на портал nz.ua.
Як побачити електронний щоденник?
В Україні ативно розвивається цифровізація освіти, зокрема ведення журналів та щоденників електронно.
Як свідчать дані поратлу "Освіторія", цією можливістю скористалися вже 46% українських шкіл. Це нові дані моніторингу Державної служби якості освіти. Лідерами впровадження інновації є Київ, Одеська, Запорізька та Чернівецька області. Найменше е-журналами користуються в Хмельницькій і Тернопільській областях.
Існує три топ-платформи, які використовують школи:
- публічний сайт "Нові знання" (55%),
- сервіс "Моя школа" (6%)
- "НІТ: Навчання і технології" (5%).
Найпопулярніший портал "Нові знання" пропонує покрокову інструкцію з використання можливостей платформи. Можливості порталу дають змогу переглядати особистий щоденних і розклад занять, отримувати останні шкільні новини, спілкуватися з вчителями та іншими батьками і учнями школи.
Щоб переглядати щоденник, слід, перш за все, отримати доступ та вхід на портал https://nz.ua/. Для отримання персональних логіну і паролю для входу зверніться до класного керівника. Отримавши персональні логін та пароль, введіть їх на головній сторінці порталу у блоці "Вхід на сайт" чи "Увійти до кабінету". Його автоматично можна зберегти на своїх особистих пристроях.
В головному меню оберіть розділ "Щоденник". Вам висвітиться розклад поточного тижня. Втім, завдяки кнопкам праворуч/ліворуч, можна перемикатись між тижнями.
Ви побачите назви предметів, теми, домашнє завдання та оцінку, а також відмітку про відсутність на уроці та причину. Якщо Ви бачите біля оцінки позначку зі стрілочкою, наведіть на неї мишку. Відобразиться персональний коментар від учителя, наприклад – "повторити попередню тему".
Зверніть увагу! Якщо вчитель помилково виставив оцінку, а потім її виправив, учень це побачить на сторінці "Новини".
Користувачі можуть обирати і вигляд журналу. Наприклад у вигляді журналу, для зручнішого перегляду оцінок. Оцінки в електронному щоденнику учня бачать як учень, так і батьки.
Доступ для внесення коментарів та доповнень має староста класу. Він може ввести в щоденнику домашнє завдання або коментар до уроку, уточнити аудиторію, особливе завдання від вчителя. За потреби вчитель може видаляти чи редагувати такі записи.
Як користуватися щоденником: дивіться відео
Важливо! Користування порталом забезпечує конфіденційність. Батьки можуть бачити лише ті оцінки, які отримала їхня дитина.
Також в щоденнику є функціонал "Документи", який містить:
- версія журналу для друку
- табель
- виписка оцінок
- облік відвідування навчальних занять.
"Версія журналу для друку" запропонує зберегти PDF-файл із поточного тижня з усіма відмітками які є на цей тиждень.
"Табель" відкриє нову сторінку із відображенням табелю зі всіма предметами, які викладаються та оцінками, що вже виставлені.
"Виписка оцінок" відкриє сторінку з оцінками з примітною типу уроку за потрібний діапазон дат.
"Облік відвідування навчальних занять" відкриє нову сторінку із відображенням усіх пропусків занять за обраний місяць або семестр.
Для зручності користування є можливість винести собі, як окрему піктограму, щоденник на робочий стіл комп'ютера, планшета чи телефона. Назву для неї ви можете обрати самі.
Завдяки цьому щоденнику уже не буде можливості пояснити відсутність виконаного домашнього завдання причиною – "я не записав" чи приховати від батьків свою відсутність на уроці.
