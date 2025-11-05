Як користуватися можливостями "Єдиної школи" учню, розповідає 24 Канал, посилаючись на рекомендації eschool-ua.com.

Як вказано на самій платформі, до "Єдиної школи" уже долучилося понад 89 тисяч учителів, 1 200 000 учнів та близько мільйона батьків.

Для учнів платформа надає можливості перегляд розкладу, домашніх завдань, оцінок, а також доступ до онлайн-уроків та спілкування з вчителями. А для батьків – моніторинг успішності дитини, відвідуваності уроків та домашніх завдань через спеціальний мобільний застосунок, який можна завантажити використовуючи сервіси App Store чи Google Play.

Батьки допомагають створити електронний щоденник дитині. Програма вже при першому вході до застосунку запропонує створити щоденник дитині, позаяк саме батьки мають право надати дитині доступ для роботи із застосунками. Ця процедура передбачає такі дії:

1. Створити учню логін. Для створення логіна батьки мають внести номер телефону дитини, натиснувши кнопку "Створити щоденник дитині", у форматі 380…

2. Створити пароль. Для створення пароля батьки мають натиснути кнопку "Створити пароль" і ввести бажаний для використання дитиною пароль, що має складатися з латинських літер (великих і малих) і цифр. Створені батьками логін і пароль учень повинен використовувати для авторизації при вході до електронного щоденника як у комп’ютерній, так і в мобільній версіях та для виконання домашніх завдань.

Увага! Функція доступна лише з доступом учня! Батьки не можуть входити до свого за стосунку з комп’ютера.

Як учню зайти в "Єдину школу"?

В "Єдину школу" учні можуть зайти як з комп'ютера, так і з телефона чи планшета, але за допомогою застосунку. Для того, щоб навчатися, наприклад, доєднатися до уроку онлайн, подивитися домашнє завдання та виконати його чи переглянуто додаткові матеріали рекомендовані учителем. Для цього слід виконати нескладні інструкції.

Для входу на сайт через комп'ютер варто ввести у пошуковик браузера покликання з використанням логіну та паролю. Після чого побачите розклад на тиждень. У якому будуть відмічені уроки, які будуть проходити онлайн і до них можна доєднатися, натиснувши відповідний день та урок.

У мобільному застосунку теж користуєтеся паролем і логіном, але відкриється лише сьогоднішній розклад уроків. Якщо котрийсь предмет запланований онлайн, то буде відповідна позначка. До уроку можна доєднатися натиснувши його назву чи позначку.

Щоб виконати домашнє завдання через комп'ютер, біля уроків на розкладі буде зелена позначка "ДЗ". Натиснувши на неї з'являться інструкції до виконання – написати відповідь у вікні чи додати файли. Важливо, виконавши завдання натиснути – "Зберегти відповідь". Перевірене ДЗ буде відображатися у вікні як позначка – "галочка", натиснувши на яку можна прочитати розгорнутий коментар чи оцінку.

У роботі з мобільним застосунком, домашнє завдання підсвічене жовтим кольором, буде відображатися біля уроку, який його має. І наступні дії аналогічні – клацнути на галочку, подивитися завдання – виконати у вікні чи доєднати файл.

Цікаво! Надсилаючи своє ДЗ його можна доповнити фото чи відеофайлами своєї роботи, наприклад виготовлення рукотвору чи малюнку.

Як користуватися застосунком "Єдина школа"?

Налаштування на користування застосунком батьки здійснюють у співпраці з класним керівником. І діяти слід за наступним алгоритмом:

Щоб сформувати доступ до роботи в системі "Єдина школа" одному з батьків / опікунів, потрібно:

звернутися до класного керівника і надати йому власну електронну адресу, на яку буде надісланий лист-підтвердження цього емейлу; зайти до електронної скриньки й відкрити лист; перейти за покликанням, вказаним у цьому листі; ввести код підтвердження з листа в запропонований бокс; ввести п’ять останніх цифр власного телефону, який зареєстрований у системі "Єдина школа"; натиснути "Надіслати", що автоматично переведе на сторінку створення пароля; створити власний пароль; підтвердити створений пароль; натиснути кнопку "Надіслати".

Важливо! Для роботи з системою школа, де навчається дитина, має бути її учасником.

Для початку роботи в застосунку користувач (один із батьків дитини) має:

ввести у відповідне поле логін (номер телефону, зареєстрований у системі);

ввести створений за попереднім алгоритмом пароль;

натиснути на кнопку "Увійти в систему".

Після введення логіну й паролю та підтвердження політики конфіденційності, батьки перейдуть до екрана вибору дитини "Мої діти". Він дозволяє:

обрати дитину, дані якої можна переглянути, провівши пальцем по екрану вліво / вправо;

перейти до профілю дитини, натиснувши на аватар (у вигляді кола над ім’ям).

Зверніть увагу! Якщо батьки мають кількох дітей, проте у застосунку бачать лише одну – варто звернутися до класного керівника учня, дані якого не відображаються!

Які можливості надає "Єдина школа"?

"Єдина школа" – це інформаційно-комунікативна автоматизована система, призначена для закладів освіти, учнів та їх батьків, а також для органів управління освітою.

Вона дозволяє вчителям вести електронні журнали та щоденники, а учням і батькам – отримувати доступ до розкладу занять, оцінок, домашніх завдань і спілкуватися з педагогами через онлайн-чат. Платформа рекомендована Міністерством освіти і науки України з 2019 року, а доступ до неї надається через мобільний додаток.

Єдина школа: можливості для батьків

Про користування платформою, школа самостійно ухвалює рішення. Крім того, з 2025 року для батьків запроваджено платну підписку – 48,99 гривні на місяць.

Якщо ваша школа долучилася до цієї платформи, то скористайтеся новими можливостями цифровізації освіти. Ця платформа постійно проводить навчання та дає методичні рекомендації, щодо користування платформою для вчителів та батьків.