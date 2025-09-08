Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. У МОН зауважили, що електронний класний журнал – це окремий електронний документ ділової документації закладу освіти, у якому фіксують результати навчальних досягнень учнів, їхнє відвідування та виконання навчальних програм.

Чим корисний електронний журнал?

Електронний класний журнал може функціонувати як самостійна електронна освітня інформаційна система (ОІС) або як її модуль. Можливість вести електронні журнали замість паперових передбачили наказом МОН №707. Він погодив Інструкцію з ведення ділової документації у школах в електронній формі.

У МОН кажуть, що ведення журналів у цифровому форматі значно спрощує роботу педагогів, дає змогу зручно заповнювати їх у будь-який час та з будь-якого місця, водночас захищаючи дані від стороннього доступу. Однак використовувати його не обов'язково.

Порядок діловодства у школі визначає керівник.

У межах своєї автономії педагогічна рада може ухвалити рішення про вибір тієї чи іншої ОІС. Водночас ураховують і права батьків: вони можуть не використовувати електронну систему та не зобов'язані оплачувати послуги електронного щоденника, які їм не потрібні і не були замовлені ними,

– акцентували у МОН

І додали, що зараз на edtech-ринку України представили понад 15 приватних рішень – як платних, так і безоплатних, тож кожен заклад визначає самостійно, яку ОІС використовувати для ведення документації.

Міністерство освіти і науки України не зобов'язує заклади користуватися конкретною системою та не втручається у формування вартості приватних сервісів, проте встановлює правила щодо їхньої структури, безпеки даних тощо, для можливості використання в освітньому процесі,

– резюмували у МОН.

МОН рекомендує обирати підʼєднані до АІКОМ системи, адже вони мають доступ до актуальних перевірених даних і забезпечують коректність ведення електронного діловодства.

Чому виник скандал через електронний щоденник?