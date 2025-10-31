Чи є в українській мові слово "ливень" та як ще можна назвати сильний дощ, розповідає 24 Канал, посилаючись на Slovnyk.me.

Як сказати українською "ливень"?

Хоч раз у житті, але ми потрапляли під сильний дощ. А про цю ситуацію могли розповідати – "потрапив під ливень".

Та чи є слово "ливень" в українській мові? Коли ви маєте граматичний редактор, то він видасть це слово як помилку і запропонує інше слово – злива. Саме так позначають словники сильний, рясний дощ.

Серед діалектичних назв можемо зустріти:

дощовиця,

хлющ,

хлюща,

хляпавка,

хвища (сильний дощ з вітром)

залива,

проливень,

плова (сильний дощ з бурею),

проливний дощ.

Усі ці варанти слів можна зустріти в літературі:

Брели (переселенці) примарами – вдень, вночі, в дощовицю, заметіль (Володимир Бабляк);

— Я вмру восени, в саму хляпавку (Лесь Мартович);

Ще падають перші краплини дощу.., чути шум зливи, що невблаганно насувається на слободу (Анатолій Шиян);

Ідуть дощі — Густі хлющі, Почався листопад (Платон Воронько);

Липень почався хлющею. Розлилася гнила Пляшівка по рівнині (Роман Іваничук);

Легкі, тонкі хмарки летіли прудко, неначе літом після зливи (Іван Нечуй-Левицький);

— Федоре! Іди ради Бога скоріше! – стоячи на ливні-дощі, кричить Уляна (Панас Мирний);

Дощ як поросне..! Справжнісінький проливень (Іван Вирган);

А хвища не вгавала, і Янкович подумав, що у Бескидах завжди знайдуться вітер і вода (Євген Куртяк).

Навіть таку погоду, завдяки таким словам можна описати красиво, містично та загадково для тих, хто їх не чув.

Що не так з "ливнем"?

Слово "ливень", сьогодні можна вважати росіянізмом, оскільки як офіційний термін, наприклад в метеорології, слово не вживається.

Втім, ресурс "Горох" позначає його як – "діалектизм чи рідко вживане слово" та наводить цитати з літератури ХІХ століття де його вживають.

– Часом ливень як пуститься, ой, людочки милі: гримить, прямо в голову жахкає. Сховку ніякого, поле кругом. (Євген Пашковський);

Дерево понагиналося, змочене ливнем; краплі з листу грузько стікають додолу. (Панас Мирний).

Ймовірно, раніше слова використовувалися спільно. Це пояснюється його слов'янським походженням слова. Тому в українській мові є спільнокореневі слова – лити, розлити, поливати, виливати та інші. Та навіть можна зустріти метафору – ливнем литися.

Українська мова настільки багата та неоднозначна, що має не лише різні слова для позначення дощу, а й для того, що робить дощ – не лише іде і падає.

Якщо ви любите дощ – беріть парасольку і йдіть гуляти під дощем, а потім прикрасьте свою розповідь котримось з мальовничих українських слів.