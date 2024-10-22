Ще чимало русизмів у мовленні українців, але значно більше цікавих і милозвучних українських відповідників, які варто використовувати. Розглянемо слово "ливень" у рубриці "Антисуржик. Говоримо правильно українською!" на Освіта 24.

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Що таке "ливень" та як правильно українською

"Ливень" – це русизм, хоча у словниках можемо зустріти слово як діалектичну форму.

Але таке явище як рясний проливний дощ в українській мові має своє слово для позначення – "злива".

Що називати зливою Сильний дощ, інтенсивність якого не менша за певне значення. Чим довше триває злива, тим менша межа інтенсивності. Зокрема, слід вважати зливами дощі наступної тривалості та інтенсивності: 5 хвилин: 0,50 міліметри/хвилину; 30 хвилин: 0,23 міліметри/хвилину; 1 годину: 0,20 міліметри/хвилину; 6 год: 0,09 міліметри/хвилину.

Серед діалектичних назв цього явища можемо зустріти – хлющ, хлюща, проливень чи просто – проливний дощ.

Для "зливи "беріть парасолю / Ілюстративне фото

А про інтенсивність цього явища існують наступні метафори: " ллє як з відра (цебра)", "небо прорвало", "всесвітній потоп".

У природи немає поганої погоди – беріть парасолю і насолоджуйтесь зливами!