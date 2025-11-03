В яких регіонах школи на зимових канікулах відпочиватимуть довше, розповідає 24 Канал, посилаючись на фейсбук Департаменту освіти і науки Чернівецької ОВА.

Дивіться також Чи будуть зимові канікули в школах України: що відомо

Які школи матимуть довші зимові канікули?

Кінець жовтня – початок листопада – час для осінніх канікул, які визначені структурою навчального року. Втім, не усі школи країни пішли на осінній відпочинок, відмовившись від канікул у цей час на користь подовжених зимових.

Відмова від осінніх канікул обумовлена ймовірними проблемами з енергоносіями та неможливістю забезпечити належні умови для навчання.

Таке рішення, прийняли школи Одеської, Чернівецької областей та ще низка шкіл з різних регіонів. Тож, довші зимові канікули будуть мати:

усі школи Одеської області;

12 шкіл Чернівецької області (Військово-спортивний ліцей; Буковинський ліцей-інтернат із посиленою військовою підготовкою; Чернівецька спеціальна школа №4; Брусницька школа імені Івана Миколайчука; Верхньостанівецька школа; Нижньостанівецька школа; Брусенківська школа; Зеленівська школа; Веренчанська опорна школа імені Ірини Вільде; Киселівська опорна школа; Корчівецький ліцей; Купський ліцей).

школи Драбинівської сільської громади Полтавської області;

шість навчальних закладах у Кропивницькому;

ліцей № 21 Львівської міської ради.

Точні дати канікул та їх тривалість визначає адміністрація школи, тому вони будуть відомі пізніше.

Цікаво! Тривалість усіх канікул протягом навчального року не може становити менш як 30 календарних днів.

Здебільшого осінні канікули тривали тиждень з 27 жовтня – 2 листопада. Деякі школи перенесли їх на тиждень раніше, а деякі змістили на перший тиждень листопада.