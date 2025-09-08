В Министерстве образования и науки Украины заявили, что не обязывают школы пользоваться конкретной системой электронных дневников. Также ведомство не вмешивается в формирование стоимости частных сервисов.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Министерство образования и науки Украины. В МОН отметили, что электронный классный журнал – это отдельный электронный документ деловой документации учебного заведения, в котором фиксируют результаты учебных достижений учащихся, их посещение и выполнение учебных программ.

Смотрите также Более полутысячи школ в Украине потеряют государственное финансирование

Чем полезен электронный журнал?

Электронный классный журнал может функционировать как самостоятельная электронная образовательная информационная система (ОИС) или как ее модуль. Возможность вести электронные журналы вместо бумажных предусмотрели приказом МОН №707. Он согласовал Инструкцию по ведению деловой документации в школах в электронной форме.

В МОН говорят, что ведение журналов в цифровом формате значительно упрощает работу педагогов, позволяет удобно заполнять их в любое время и с любого места, одновременно защищая данные от постороннего доступа. Однако использовать его не обязательно.

Порядок делопроизводства в школе определяет руководитель.

В рамках своей автономии педагогический совет может принять решение о выборе той или иной ОИС. В то же время учитывают и права родителей: они могут не использовать электронную систему и не обязаны оплачивать услуги электронного дневника, которые им не нужны и не были заказаны ими,

– акцентировали в МОН

И добавили, что сейчас на edtech-рынке Украины представили более 15 частных решений – как платных, так и бесплатных, поэтому каждое заведение определяет самостоятельно, какую ОИС использовать для ведения документации.

Министерство образования и науки Украины не обязывает учреждения пользоваться конкретной системой и не вмешивается в формирование стоимости частных сервисов, однако устанавливает правила по их структуре, безопасности данных и т.д., для возможности использования в образовательном процессе,

– резюмировали в МОН.

МОН рекомендует выбирать подключенные к АИКОМ системы, ведь они имеют доступ к актуальным проверенным данным и обеспечивают корректность ведения электронного делопроизводства.

Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах

Почему возник скандал из-за электронного дневника?