А это каждая двадцатая школа в Украине. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на заявление главы Образовательного комитета Верховной Рады Сергея Бабака в интервью ZN.UA.

Смотрите также В МОН рассказали, учителей каких предметов не хватает в школах

Сколько школ в Украине закроют?

Бабак отметил, что есть школы, где учеников меньше чем учителей, и их содержание обходится государству очень дорого. При этом качество образования в таких школах сомнительное. Однако не будут лишать финансирования начальные школы. Общины при этом имели полтора года, чтобы подготовить школы к реорганизации.

Наше решение – не о закрытии школ, а о том, чтобы дети получали доступ к качественному обучению и нормальной образовательной среды. В маленькой школе или классе, где учатся пять детей (а по закону, в классе должно быть не менее пяти детей), нет среды для взаимного развития,

– отметил Бабак.

И добавил, что в классе с 25 – 30 детьми школьники учатся не только у учителя, но и друг у друга: видят разные подходы, конкурируют, развиваются. Это, по его словам, и есть настоящее образование.

К тому же в маленьких школах часто один учитель преподает сразу несколько предметов. Это тоже вопрос качества,

– отметил нардеп.

Он считает, что такое решение не является ультимативным для общин, ведь они могут продолжать финансировать маленькие школы за свой счет.

К слову, со следующего года государство планирует остановить финансирование школ, в которых будет меньше 60 учеников.

Смотрите также С сентября в Украине могут закрыть часть школ: что делать учителям

Что делать учителям в случае закрытия школ?