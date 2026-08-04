Куда поступает житель Львова, набравший 800 баллов на НМТ

В этом году двое участников национального мультитеста набрали максимальные 800 баллов. Один из них – выпускник львовского лицея "Гроно" Юрий Гащук.

Он сдавал НМТ по украинскому языку, истории Украины, математике и химии. Выпускник получил премию от горсовета и рассказал, куда поступает, сообщил глава департамента образования и культуры ЛГС Андрей Закалюк.

Куда поступает Юрий Гащук

Юрий Гащук рассказал, что выбрал для поступления Львовскую политехнику. Там он будет изучать химию.

Юрий очень любит Львов. Хочет жить здесь, учиться здесь, развиваться здесь. Часами гуляет по городу, читает книги о городе и записывает в тетрадь интересные факты о Львове. И уже этой осенью хочет стать гидом. Говорит: "Для души",

– добавил чиновник.

Отметим, что еще один выпускник, сдавший НМТ на 800 баллов, – Иван Прудько из Черниговской области. Парень рассказывал, что планирует поступать в KSE (Киевскую школу экономики).

Интересно, что 24 Канал пообщался с руководителем Украинского центра оценки качества образования Татьяной Вакуленко о важных аспектах и проблемах мультитеста этого года.

Во Львове успешные участники НМТ получат премии