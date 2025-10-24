Готовимся к написанию Радиодиктанта: какие ловушки могут попасться в тексте

Уже в понедельник знатоки и поклонники украинского языка в очередной раз будут писать Всеукраинский радиодиктант национального единства. Он состоится в День украинской письменности и языка.

Многие участники флешмоба активно к нему готовятся. Учительница украинского языка и литературы Ирина Яцишин рассказала 24 Каналу о том, какие ловушки могут случиться во время написания диктанта.

В какие интонационные ловушки чаще всего попадают те, кто пишет диктант?

Учительница говорит: чтобы правильно поставить все знаки препинания, надо внимательно слушать того, кто читает диктант. Некоторые люди имеют чутье языка и легко справляются с пунктограммами. Но большинство все-таки должно ориентироваться на интонацию чтеца и, конечно же, знать хотя бы самые главные правила.

На месте тире – длинная пауза, содержание частей предложения резко противопоставляется или свидетельствует о быстрой смене событий. Двоеточие же пишем, когда дальше что-то конкретизируется, объясняется,

– объясняет педагог.

И добавляет: даже если вы не помните, что такое вставное слово, однородные члены предложения или сложное предложение с различными видами связи, – не расстраивайтесь. Еще есть время улучшить собственные правописные навыки.

Есть какие-то "подводные камни" с написанием числительных или дат?

Яцишин также напомнила: когда записываем числительное, то должны учитывать его строение.

В сложных числительных типа шістнадцять, шістдесят, шістсот пишем внутри все согласные, которые есть в простом числительном – шість, но без мягкого знака. В конце числительных мягкий знак тоже не пишется,

– уточнила учительница.

И резюмировала: главное при написании Радиодиктанту национального единства – помнить, что нас много, мы вместе и мы уже победители, потому что не боимся вызовов, уверены в своих знаниях и умениях, бережем и развиваем родной язык.

Что известно о Радиодиктанте-2025?