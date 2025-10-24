Готуємось до написання Радіодиктанту: які пастки можуть трапитись у тексті

Вже у понеділок знавці та шанувальники української мови вкотре писатимуть Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Він відбудеться у День української писемності та мови.

Чимало учасників флешмобу активно до нього готується. Учителька української мови та літератури Ірина Яцишин розповіла 24 Каналу про те, які пастки можуть трапитись під час написання диктанту.

Дивіться також Які правила варто обов'язково повторити перед Радіодиктантом

В які інтонаційні пастки найчастіше потрапляють ті, хто пише диктант?

Учителька каже: щоб правильно поставити всі розділові знаки, треба уважно слухати того, хто читає диктант. Деякі люди мають чуття мови і легко дають раду пунктограмам. Але більшість все-таки мусить орієнтуватися на інтонацію читця і, звісно ж, знати хоча б найголовніші правила.

На місці тире – довга пауза, зміст частин речення різко протиставляється або свідчить про швидку зміну подій. Двокрапку ж пишемо, коли далі щось конкретизується, пояснюється,

– пояснює педагогиня.

І додає: навіть якщо ви не пам'ятаєте, що таке вставне слово, однорідні члени речення чи складне речення з різними видами зв'язку, – не засмучуйтеся. Ще є час покращити власні правописні навички.

Дивіться також "Спеціальний текст": авторка Євгенія Кузнєцова дала пораду учасникам Радіодиктанту-2025

Є якісь "підводні камені" з написанням числівників або дат?

Яцишин також нагадала: коли записуємо числівник, то маємо зважати на його будову.

У складних числівниках типу шістнадцять, шістдесят, шістсот пишемо всередині всі приголосні, які є у простому числівнику – шість, але без м'якого знака. У кінці числівників м'який знак теж не пишеться,

– уточнила вчителька.

І резюмувала: головне під час написання Радіодиктанту національної єдності – пам'ятати, що нас багато, ми разом і ми вже переможці, бо не боїмося викликів, впевнені у своїх знаннях і вміннях, бережемо й розвиваємо рідну мову.

Дивіться також Які найпоширеніші помилки роблять українці під час написання Радіодиктанту

Що відомо про Радіодиктант-2025?