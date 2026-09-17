Не "Надежда" и "Вера": как правильно называть женщин на украинском языке

17 сентября чтят память святой Софии и ее дочерей: Веры, Надежды и Любви. Это раннехристианские мученицы, жившие во II веке в Римской империи.

Ко Дню Веры, Надежды, Любви и их матери Софии 24 Канал расскажет, как правильно называть женщин с такими именами на украинском языке.

Кто отмечает день ангела 17 сентября

По новоюлианскому календарю 17 сентября День ангела отмечают, в частности, люди с такими именами: Вера, Надежда, Любовь, София.

Раньше считалось, что небесный покровитель защищает человека от жизненных невзгод и направляет его на правильный путь.

Как правильно называть Веру, Надежду, Любовь, Софию на украинском языке

На украинском языке женщин с именами "Віра, Надія, Любов" следует называть именно так, а не "Вера", "Надежна", "Любоф".

Ласково к обладательнице имени Вера можно обращаться еще так: Віронька, Вірочка, Віруня, Вірунька, Віруся, Віруська, Вірка, Вірця.

Среди распространенных вариантов имени Надежда – такие: Надійка, Надієчка, Надюша, Надюня, Надюся, Надя.

Формы имени Любовь такие: Люба, Любонька, Любочка, Любинка, Любця, Любуня, Любуненька, Любунечка, Любуся, Любусенька тощо.

Софию еще можно называть так: Софійка, Софієнька, Софієчка та Софійця.

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