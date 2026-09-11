Названия деревьев – не исключение. Поэтому 24 Канал подскажет, как не ошибиться в этой теме.

Как назвать "ясень" на украинском языке

Одним из таких суржиковых названий является "ясень".

Однако дерево семейства маслиновых с перистыми листьями и прочной древесиной, которую используют для изготовления различных изделий, называют ясен. Еще можно услышать такое название, как ясень.

Доктор филологических наук, профессор Александр Пономарив при этом рассказывал, какое название следует употреблять.

По его словам, в украинском языке есть и "ясен", и "ясень", но все словари рекомендуют отдавать предпочтение варианту "ясен".

Обратите внимание! 24 Канал также рассказывал, как правильно назвать "лиственицу" на украинском языке.

Какие свойства имеет ясень

Род насчитывает почти 60 видов, распространенных в Северной Америке, Северной Африке и Евразии.

Ясень обыкновенный произрастает в диком виде в лиственных лесах, лесных и лесостепных районах, а также в Крыму. По всей территории Украины его выращивают как декоративное и фитомелиоративное растение.

Для медицинских целей используют кору (Cortex Fraxini) и листья (Folia Fraxini) ясеня.

Ясень обыкновенный используют как противовоспалительное, мочегонное, желчегонное, слабительное, кровоостанавливающее и глистогонное средство.