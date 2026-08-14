Одним из таких несвойственных нашему языку слов является "лиственица". 24 Канал рассказывает, как правильно назвать это дерево на украинском языке.

Как правильно назвать "лиственицу" на украинском языке

Растение семейства сосновых с мягкой хвоей, которая на зиму опадает, на родном языке правильно называть модриной, отмечает Словарь украинского языка.

Эти деревья обычно достигают высоты 15–45 метров, имеют открытую крону и тонкие ветви. Молодые игольчатые листья весной ярко-зеленые, со временем бледнеют, а осенью приобретают ярко-оранжевый цвет, после чего опадают. Модрины распространены в Европе, Азии и северных регионах Северной Америки, пишет Википедия .

Среди диалектизмов можно еще найти названия, как "модра", "модря" (бойковский диалект) и т. д.

Интересно 24 Канал рассказывал, как правильно назвать"рябину" на украинском языке.

Что известно о лиственнице

Это дерево называют экзотом среди хвойных. Обладая всеми признаками хвойных, дерево на зиму сбрасывает хвою, а весной покрывается молодой зеленью. Ботаники называют его Larix. Одни считают, что это галльское название смолы, другие – что оно происходит от кельтского Lar (обильный, очень смолистый), отмечают в КПИ имени Игоря Сикорского.

Лиственница относится к хвойным породам. Деревья могут достигать 50 метров в высоту и возраста 300–400 лет. Считается, что лиственницы выдерживают температуры до -65 °C. Но при этом дерево любит тепло, свет и плодородную почву. Лиственница имеет глубокую разветвленную корневую систему, выдерживает загазованность воздуха, является ценной почвоулучшающей породой. Крона ажурная и задерживает очень мало солнечных лучей.

Древесина лиственницы обладает исключительной прочностью и долговечностью.

Своими лечебными свойствами во все времена славилась водорастворимая смола лиственницы – живица или камедь, вытекающая из трещин дерева. Живица служит сырьем для производства скипидара и канифоли. Из нее получают эфирное масло (до 16%).