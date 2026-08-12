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Как назвать "рябину" на украинском

На этот раз предлагаем заменить слово "рябина". На украинском языке правильно говорить "горобина".

В Словаре украинского языка читаем, что горобина – это:

дерево с оранжево-красными ягодами, растущими гроздьями; ягоды этого дерева.

В Словаре украинского языка можно найти слово "рябина", но оно обозначено как разговорное и редко употребляемое. Поэтому лучше говорить "горобина".

Что еще можно назвать горобину

В Словаре синонимов украинского языка мы находим еще такие названия (преимущественно диалектные):

скорух (скоруха);

скорушина

шкорух.

Какие виды растут в Украине

Рябина – ценное плодовое, лекарственное и декоративное растение. В официальной медицине используют только рябину обыкновенную, в народной – также и другие виды, отмечается в Википедии.

Около 100 видов, гибридов и форм растет в районах с умеренным климатом в северном полушарии. В Украине встречается восемь видов. Среди них наиболее распространена рябина обыкновенная с ярко-красными плодами.

На Подолье и в Карпатах растет берека – высокое дерево с ценной древесиной и буро-желтыми плодами. В парках и садах, а также в горных лесах Крыма встречается рябина домашняя (Sorbus domestica) – дерево с большими грушевидными или шаровидными съедобными плодами. Здесь же растет несколько близких кустарниковых видов рябины – рябина крымская (Sorbus taurica), рябина греческая (Sorbus graeca) и другие.