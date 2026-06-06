Даже если речь идет о названиях деревьев. Поэтому 24 канал в рамках образовательной рубрики "Антисуржик. Говори на украинском правильно" расскажет, как в этой теме не наделать ошибок.
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Как на украинском называть деревья правильно?
У сто двадцать четвертой подборке подскажем, как звучат названия деревьев на украинском правильно и какие суржиковые наименования не стоит употреблять.
- Не іва – верба;
- рябіна – горобина;
- листвениця – модрина;
- єль – ялина, смерека;
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- ольха – вільха;
- тополь – тополя;
- чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;
- осина – осика;
Обратите внимание! 24 Канал в одной из предыдущих подборок напоминал правильные названия цветов на украинском языке.
- черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;
- вяз, ільм – в'яз, берест;
- ясєнь – ясен.
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