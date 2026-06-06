Навіть якщо мовиться про назви дерев. Тож 24 канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" розповість, як у цій темі не наробити помилок.

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Як українською називати дерева правильно?

У сто двадцять четвертій добірці підкажемо, як звучать назви дерев українською правильно та які суржикові найменування не варто вживати.

  • Не іва – верба;
  • рябіна – горобина;
  • листвениця – модрина;
  • єль – ялина, смерека;

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  • ольха – вільха;
  • тополь – тополя;
  • чорний тополь – осокори́на, сокорина, осокір;
  • осина – осика;

Зверніть увагу! 24 Канал в одній з попередніх добірок нагадував правильні назви квітів українською мовою.

  • черьомуха – черемшина, черемха, черемуха;
  • вяз, ільм – в'яз, берест;
  • ясєнь – ясен.

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