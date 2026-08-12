Дерева та кущі – не виняток. Тож 24 Канал допомагає позбуватися "мовного сміття".

Як назвати "рябіну" українською

Цього разу пропонуємо замінити слово "рябіна". Українською мовою правильно казати "горобина".

У Словнику української мови читаємо, що горобина – це:

дерево з оранжево-червоними ягодами, які ростуть гронами; ягоди цього дерева.

У Словнику української мови можна знайти слово "рябина", але його позначили як розмовне та рідковживане. Тому краще казати "горобина".

Як ще можна назвати горобину

У Словнику синонімів української мови знаходимо ще такі назви (переважно діалектні):

скорух (скоруха);

скорушина

шкорух.

Які види ростуть в Україні

Горобина – цінна плодова, лікарська і декоративна рослина. В офіційній медицині використовують лише горобину звичайну, у народній – також і інші види, зазначають у Вікіпедії.

Близько 100 видів, гібридів і форм росте в районах з помірним кліматом у північній півкулі. В Україні є вісім видів. Серед них найбільше поширена горобина звичайна з яскраво-червоними плодами.

На Поділлі і в Карпатах росте берека – високе дерево з цінною деревиною і буро-жовтими плодами. У парках і садах, а також у гірських лісах Криму трапляється горобина домашня (Sorbus domestica) – дерево з великими грушоподібними або кулястими їстівними плодами. Тут же росте кілька близьких кущових видів горобини – горобина кримська (Sorbus taurica), горобина грецька (Sorbus graeca) та інші.