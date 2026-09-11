Найменування дерев – не виняток. Тож 24 Канал підкаже, як у цій темі не помилитися.
Як назвати "ясєнь" українською
Однією із таких суржикових назв є "ясєнь".
Натомість дерево родини маслинових з перистим листям і міцною деревиною, яку використовують на різні вироби, називають ясен. Ще можна почути таку назву як ясень.
Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів при цьому розповідав, яку назву варто вживати.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
За його словами, в українській мові є і ясен, і ясень, але всі словники рекомендують віддавати перевагу варіантові ясен.
Зверніть увагу! 24 Канал також розповідав, як правильно назвати "лиственицю" українською мовою.
Які властивості має ясен
Рід містить майже 60 видів з поширенням у Північній Америці, Північній Африці та Євразії.
Ясен звичайний дико росте в листяних лісах, лісових і лісостепових районах та в Криму. По всій території України його культивують як декоративну та фітомеліоративну рослину.
Для медичних потреб використовують кору (Cortex Fraxini) і листя (Folia Fraxini) ясена.
Ясен звичайний використовують як протизапальний, сечогінний, жовчогінний, послаблювальний, кровоспинний та глистогінний засіб.
Раніше в нашій антисуржиковій добірці ми розповідали, як називати дерева українською.