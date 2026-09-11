Найменування дерев – не виняток. Тож 24 Канал підкаже, як у цій темі не помилитися.

Як назвати "ясєнь" українською

Однією із таких суржикових назв є "ясєнь".

Натомість дерево родини маслинових з перистим листям і міцною деревиною, яку використовують на різні вироби, називають ясен. Ще можна почути таку назву як ясень.

Доктор філологічних наук, професор Олександр Пономарів при цьому розповідав, яку назву варто вживати.

За його словами, в українській мові є і ясен, і ясень, але всі словники рекомендують віддавати перевагу варіантові ясен.

Зверніть увагу! 24 Канал також розповідав, як правильно назвати "лиственицю" українською мовою.

Які властивості має ясен

Рід містить майже 60 видів з поширенням у Північній Америці, Північній Африці та Євразії.

Ясен звичайний дико росте в листяних лісах, лісових і лісостепових районах та в Криму. По всій території України його культивують як декоративну та фітомеліоративну рослину.

Для медичних потреб використовують кору (Cortex Fraxini) і листя (Folia Fraxini) ясена.

Ясен звичайний використовують як протизапальний, сечогінний, жовчогінний, послаблювальний, кровоспинний та глистогінний засіб.