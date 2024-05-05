Чтобы не попасть в неловкую ситуацию: как правильно здороваться на Пасху

В этом году православные христиане и греко-католики в Украине отмечают Воскресение Христово 5 мая. В этот день земляки собираются в кругу семьи или собратьев и желают друг другу и нашей стране надежды, мира и победы.

В это время они здороваются, используя христианское приветствие, присущее только Пасхе. І Образование 24 расскажет, как правильно здороваться в этот светлый праздник, чтобы не попасть в неловкое положение.

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Как правильно здороваться на украинском на Пасху

Украинцы два раза в году – в период рождественских и пасхальных праздников, по крайней мере на Западе Украины, переходят на христианские приветствия. И здесь главное – не путать приветствия во время этих праздников.

Если не хотите попасть в неловкое языковое положение, помните:

на Рождество мы приветствуем "Христос народився! – Славімо Його!";

на Пасху – "Христос воскрес! Воістину воскрес!".

Вы можете здороваться и "Слава Ісусу Христу!". Все же помните, что это христианское приветствие меняется дважды в год – именно на рождественские и пасхальные праздники.

Поэтому в светлый праздник Пасхи здоровайтесь с родными, друзьями, знакомыми и прохожими словами "Христос воскрес". На такое приветствие же отвечайте. "Воистину воскрес".

Отметим, что иногда в Украине на Пасху еще можно услышать церковнославянскую форму приветствия – "Христос воскресє". Впервые его вы можете услышать в начале пасхальной ранней. Далее же священники приветствуют друг друга и после обращаются с приветствием к прихожанам, говоря: "Христос Воскрес!".

Так украинцы должны здороваться в течение сорока дней после Воскресения Христова.